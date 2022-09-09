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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسيوني: دعونا لجمعية عمومية عاجلة لإبطال قرار تغيير شكل الموسم الجديد بدوري القسم الثاني

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

كشف محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة، عن دعوة أندية القسم الثاني لعقد جمعية عمومية عاجلة للمطالبة بقرار إلغاء تغيير شكل الموسم الجديد.

وتابع رئيس نادي المنصورة،في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC، سأبدأ منذ انتهاء السيد عدلي رسلان رئيس نادي الحمام ،عقدنا اجتماع في بلدية المحلة، محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أكد أنهم لم يتخذوا القرار، وإنما جاءوا للتناقش معنا.

وأكمل بسيوني، طالبنا بإنشاء جمعية عمومية في اجتماع القاهرة، ويتم على أساسها اتخاذ القرار، ولكنهم اتحاد الكرة اتخذ القرار دون العودة لنا، ولم يضعوا اعتبار


وأتم:عقدنا اجتماع آخر في  المحلة رفضت 14 نادي المقترح من 16 ناد حضر الجلسة، وفي جلسة القاهرة رفض 10 من 16.

 

نادي المنصورة القسم الثاني المنصورة رئيس نادي المنصورة اتحاد الكرة

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