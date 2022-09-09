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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت .. وفاة الملكة إليزابيث الثانية وأمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

صدى البلد

السيسي يشكر الكويت والسعودية والإمارات: "وقفوا وقفة كبيرة"
بريطانيا تكشف عن موعد جنازة الملكة إليزابيث
مجلس الوزراء الكويتي: تنكيس الأعلام 3 أيام حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث
بلينكن: 2.8 مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا
أمريكا تعاقب شركات إيرانية بسبب إنتاج طائرات مُسيرة وشحنها إلى روسيا
وزير الخارجية الأمريكي في زيارة مفاجئة لكييف
رئيسة وزراء بريطانيا تخاطب الملك الجديد "تشارلز الثالث"
أول تصريح من تشارلز الثالث ملك بريطانيا الجديد
كوريا الشمالية تصدر قانونا جديدا بشأن الأسلحة النووية

 


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الوطن" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أشاد فيها بدعم  الكويت والسعودية والإمارات في تحقيق مسيرة التنمية ببلاده، مؤكدا أن هذا الدعم ساعد على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات. وقال الرئيس السيسي إن الدول الشقيقة "وضعوا أرقام ضخمة.. كل شهر تأتي مواد بترولية وأموال بملايين الدولارت، ولولا ذلك لكان لدينا أزمة كبيرة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت وكالة أنباء الكويت "كونا" أن مجلس الوزراء الكويتي أمر بتنكيس الأعلام اعتبارا من يوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة.

وقالت "الجريدة" إن الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على شركة إيرانية اتهمتها بتنسيق رحلات جوية عسكرية لنقل طائرات إيرانية مُسيرة إلى روسيا، وكذلك ثلاث شركات قالت إنها متورطة في إنتاج طائرات إيرانية مُسيرة.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مُسيرة لاستخدامها في حربها في أوكرانيا، وهو ما تنفيه طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على شركة سفيران لخدمات المطارات ومقرها طهران، متهمة إياها بتنسيق الرحلات العسكرية الروسية بين إيران وروسيا، بما في ذلك تلك المرتبطة بنقل الطائرات المُسيرة والأفراد والمعدات ذات الصلة.

دوليًا، أشارت "الوطن" إلى أنه بعد حياة ملكية حافلة بين قصور الحكم امتدت لـ70 عاما، يودع العالم الملكة إليزابيث الثانية في جنازة يتوقع أن تكون مهيبة، حيث ستدخل المملكة المتحدة بما تشمله من دول وشعوب تتبع التاج الملكي في فترة حداد تمتد لـ10 أيام تبدأ الخميس منذ إعلان وفاتها.

ويترقب إقامة جنازة الملكة إليزابيث الثانية بعد 10 أيام من وفاتها مع إعلان العائلة المالكة عن خطط جنازتها. وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل جنازتها الرسمية، الممنوحة للملوك، في الوقت المناسب، بعد التوقيع الرسمي من قبل الملك الجديد تشالرز الثالث.

وأشارت "القبس" إلى أن ملك بريطانيا الجديد تشارلز فيليب آرثر جورج، نعى في أول تصريح رسمي له، وفاة والدته الملكة إليزابيث، التي توفيت الخميس عن عمر 96 عامًا. وقال الملك تشارلز فيليب آرثر جورج: "إن وفاة والدتي الحبيبة الملكة إليزابيث تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة لي".

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وأفادت "الجريدة" بأن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس خاطبت الأمير تشارلز الذي بات تلقائيا الملك الجديد للمملكة المتحدة بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية "الملك تشارلز الثالث".

وقالت تراس التي كانت استقبلتها الملكة الراحلة، الثلاثاء، "اليوم، ينتقل التاج، كما حصل منذ أكثر من ألف عام، إلى ملكنا الجديد، رئيس دولتنا الجديد، جلالة الملك تشارلز الثالث".

وذكرت "الراي" أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أجرى زيارة مفاجئة إلى كييف، هي الثانية منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، حيث جاءت الزيارة بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن مساعدة عسكرية جديدة بنحو 2,7 مليار دولار لأوكرانيا والدول المجاورة لها في مواجهة روسيا.

وأشارت "الأنباء" إلى أن كوريا الشمالية أقرت قانونا يرسخ رسميا سياساتها الخاصة بالأسلحة النووية، في خطوة قال الزعيم كيم جونج أون، إنها تجعل وضعها النووي ”لا رجعة عنه“ وتحظر أي مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي.

 

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