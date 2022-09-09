الجمهور يتغزل في عفوية دينا الشربيني عبر تويتر.. شاهد

دشن رواد السوشيال ميديا رسائل حب للفنانة دينا الشربيني بعد لقائها مع برنامج معكم منى الشاذلي، ولاقت عفويتها وحديثها عن حياتها الشخصية الجدل الكبير.

وقد تصدرت دينا الشربيني تريند جوجل وتويتر عقب انتهاء الحلقة، وعن التفاعل الذي تحصده على منصات التواصل الاجتماعي.

وأثارت الفنانة دينا الشربيني جدلا كبيرا منذ ظهورها في الفيديو الدعائي للقائها مع برنامج معكم منى الشاذلي، بسبب تصريحاتها الجريئة.

أكدت الفنانة دينا الشربيني، أنها مرت بظروف كثيرة صعبة، وأنها تأثرت بكلمة فريق العمل، و اتعلمت “ مينزليش صورة مكتوب عليها فريق العمل”.

وأضافت دينا الشربينى، خلال حوارها ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن:" والله ما هتشوفوني فريق عمل في حياتي تاني" وذلك تعليقًا على ما كتبه عمرو دياب عنها.

ردت الفنانة دينا الشربيني، على سؤال " درس اتعلمته من حبها السابق" وأكدت أن حبها السابق كان له أهمية فى الشهرة، ولكنها اجتهدت من أجل تقديم الأعمال المميزة.