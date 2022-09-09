من الجيم .. ليلى زاهر تبهر متابعيها برشاقتها

شاركت الفنانة ليلى زاهر صوراً جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ليلى زاهر بإطلالة رياضية، من الچيم وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها، ولاقت تفاعلاً كبيراً من جمهورها.

وتعد ليلى أحمد زاهر من الفنانات اللواتي تميزن بظهورهن على الشاشة، وقامت بالعديد من الأعمال الفنية المميزة منذ صغرها.



وتفضل ليلى أحمد زاهر ارتداء الملابس الأنيقة والكاجوال التي تبرز جمالها ورشاقتها.



وتحرص ليلى أحمد زاهر على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتها ورشاقتها ووزنها، وذلك بعد خسارتها العديد من الكيلوجرامات.