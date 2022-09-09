الهند: تسجيل 6 آلاف و80 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة تسجيل 6 آلاف و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 44 مليونا و484 ألفا و729 إصابة.



وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 18 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 528 ألفا و121 وفاة.



فيما انخفض عدد الحالات النشطة في الهند إلى 49 ألفا و636 حالة، وبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 43 مليونا و906 آلاف و972 شخصا.

