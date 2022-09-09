وزير الصحة: تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا لـ الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين..ونواب:خطوة مهمة وضرورية..ويجب الاستفادة من الخبرات الأجنبية للوقاية من الأمراض

وزير الصحة:إنشاء مصانع دواء إيطالية وفتح أسواق دوائية جديدة داخل مصر

برلمانى يطالب بضرورة وجود شراكة بين مصر وإيطاليا لتصنيع الأدوية واللقاحات

نائبة:تعزيز التعاون مع إيطاليا يساعد فى تطوير الخدمات الصحية بمصر

أكد عدد من النواب أن التعاون بين مصر وإيطاليا فى مجال الصحة العامة يعتبر أمر هام وضرورى ويساعد فى تطوير الخدمات الصحية فى مصر ، وأشاروا إلى أن إيطاليا سوق مفتوح ، وإذا قامت مصر بتصنيع أدوية بسعر مخفض فمن الممكن أن تقوم مصر بتصديرها لإيطاليا ، مما يوفر عائد قومى لمصر.

فى البداية قال النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن إيطاليا لها باع طويل فى تصنيع الأدوية واللقاحات ، ومن الممكن أن تقوم مصر بعمل شراكة مع إيطاليا للإستفادة من خبراتها.

وأشار الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إيطاليا سوق مفتوح ، وإذا قامت مصر بتصنيع أدوية بسعر مخفض فمن الممكن أن تقوم مصر بتصديرها لإيطاليا ، مما يوفر عائد قومى لمصر.

وقالت النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن التعاون بين مصر وإيطاليا فى مجال الصحة العامة يعتبر أمر هام وضرورى ويساعد فى تطوير الخدمات الصحية فى مصر.

وأشارت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إيطاليا تعتبر من دول أوروبا التى تهتم بالصحة العامة فيما يعنى الطب الوقائى من خلال وقاية المواطنين من الأمراض وإتباع النظم العالمية الصحية من خلال البرنامج الأوروبى.

طبيب الأسرة

وأكدت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن هناك مراكز صحية متطورة فى إيطاليا على أعلى مستوى ولديهم فكرة طبيب الأسرة والذى يتابع المرضى بشكل دورى ، بالإضافة إلى العيادات التخصصية فى الرعاية الصحية الأولية.

واختتمت: لدى إيطاليا أيضا فكرة اقتصاد الصحة والذى ينعكس على أن يكون إستهلاك التحاليل أقل وألا يتعرض المريض لمضاعفات.

وكان قد استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفير الإيطالي لدى مصر مايكل كارون، أمس الخميس، بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكات بين مصر وإيطاليا في مجالات الصحة العامة وتصنيع الأدوية واللقاحات.

وأكد الوزير على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإيطاليا، مؤكداً أهمية تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجال الصحة العامة، بما يساهم في تحقيق الدعم والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في كافة التخصصات الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول عدد من المباحثات الهامة حول المشروعات الإيطالية بمصر في مجال الصحة العامة، حيث ناقش الجانبان مراحل تنفيذ مشروع إنشاء المستشفى الإيطالي بامبينو جيزو للأمومة والطفولة في مصر، لتصبح ضمن أكبر المراكز العلاجية والبحثية لعلاج أمراض الأطفال.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول متابعة معدلات العمل الخاصة بمراحل مشروع الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي الذي يستهدف صقل مهارات أطقم التمريض بالمستشفيات من خلال الدورات تدريبية لفرق التمريض بالمستشفيات وفنيين التمريض بالمعاهد الفنية الصحية، بما يضمن الارتقاء بالخدمات التمريضية بالمستشفيات، حيث يتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل في عدد من محافظات الجمهورية، حيث انطلقت المرحلة الأولى للمشروع بمحافظة بور سعيد، والمرحلة الثانية بمحافظات (بورسعيد، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الأقصر)، لافتاً إلى المناقشة حول ضم محافظة أسوان ضمن المحافظات بالمرحلة الثالثة.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون في مجال الدواء، حيث استمع الوزير إلى خطة الجانب الإيطالي التي تستهدف إنشاء مصانع دواء إيطالية وفتح أسواق دوائية جديدة داخل مصر فضلاً عن التعاون مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" لإنتاج كافة أنواع اللقاحات.

وأشار الى ان الوزير اكد على تقديم كافة سبل الدعم للجانب الإيطالي في مجال صناعة الدواء وتطويرها ، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المصري من الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج، بالاضافة الى العمل على تلبية احتياجات الدول الإفريقية.

ومن جانبه أكد السفير الإيطالي لدى مصر على قوة وعمق العلاقات المصرية الإيطالية التي تمتد على مدار سنوات طويلة، لافتاً إلى الحرص على التعاون وتقديم الدعم للارتقاء بالمنظومة الصحية، فضلاً عن فتح أسواق دوائية جديدة داخل مصر، حيث يعد سوق الدواء المصري من الأسواق الهامة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور سحر حلمي، مدير الإدارة العامة للتكليف ورئيس قطاع البحوث والتدريب، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.