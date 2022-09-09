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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحسن طفيف..تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الجمعة 9 - 9 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

 

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس  حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

 

درجات الحرارة اليوم الجمعة

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى:

القاهرة  34  24

الإسكندرية 30  23

الإسماعيلية 35  24

الدقهلية 34  24
الغردقة  37 28
المنيا 36 24
 

درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة طقس جنوب الصعيد اخبار التوك شو

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