إنجي علاء من أمام البحر: خذني إلى حيث أنتمي

شاركت الكاتبة إنجي علاء، متابعيها عدة صور لها من إجازتها الصيفية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت إنجى علاء: “Take me back where I belong ”.

يذكر أن إنجى علاء، عبرت عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الأخير “كوفيد 25”، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

وقالت إنجى علاء، خلال الندوة التي أقيمت بموقع “صدى البلد”، إنها متفهمة للغاية كل الانتقادات التي طالت توقيت عرض العمل، وسط هذا التوتر الذي نعيشه في ظل جائحة كورونا.

وأضافت إنجى علاء: «من تناول الأحداث بشكل جدي، سوف يعلم أن الشامبو لم يكن النجاة كما صور البعض، ولكن مادة الفورمالين بداخله هي المنجية».