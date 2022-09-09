جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 607 ملايين

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 607 ملايين و456 ألفا و78 إصابة.



وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و510 آلاف و643 وفاة.



وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 95.1 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.4 مليون.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و49 ألف وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 684 ألفا و425 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و121 وفاة.

