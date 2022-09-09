عبدالله المغازي: مصر نجحت في إحباط مخططات قوى الشر



قال عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن حديث الرئيس السيسي بالأمس كان كاشفا وواضحا، متابعا:الدولة المصرية مرت بمراحل صعبة وقاسية للغاية.



وأكمل "عبدالله المغازي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد": مصر نجحت في إحباط مخططات قوى الشر، مسترسلا: مصر قوية وقادرة على تخطي كافة العقبات بفضل قيادتها السياسية وأبنائها.



وعلق على نعي رئاسة الجمهورية وفاة إليزابيث الثانية، قائلا: الدولة المصرية حريصة دائما على توطيد وتقوية علاقاتها مع الدول الكبار، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، متابعا: بريطانيا تقدر وتعي تماما أهمية وقيمة مصر.



واسترسل: الملكة إليزابيث خدمت شعبها لفترات طويلة للغاية، ونجحت في أن تمر بسفينة بلادها إلى بر الأمان في العديد من الفترات الصعبة.

