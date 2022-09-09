احذر التطبيقات البديلة.. أسباب غير متوقعة لاختراق الهواتف| فيديو

قال المهندس أحمد طارق، خبير أمن تكنولوجيا المعلومات ، إن اكتشاف ثغرات أكثر على مدار السنوات الماضية ساعد على سهولة عمليات اختراق الهواتف المحمولة .

وأضاف أحمد طارق، خلال استضافته في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللينكات المكتوبة بجانبها "أنقر للمزيد" من أخطر الأدوات التي قد تسبب اختراق الهواتف، موضحا أن الروابط الوهمية تجمع أكبر معلومات عن المستخدمين .

وكشف خبير أمن المعلومات عن طريقة لمعرفة الروابط المجهولة من الروابط الصحيحة ، وهي عن طريق فتح موقع "فيروس توتال" ونسخ الرابط ووضعه للموقع ، وهو بدوره يكشف صحة الموقع للمستخدم .



وأوضح، أنه في حالة ظهور بعض النقاط بالكامل باللون الأخضر يكون رابطا صحيحا ، أما في حالة ظهور نقطة واحدة حمراء فهو انذار بأن الرابط للاختراق .

وحذر، من استخدام التطبيقات البديلة مثل واتساب الذهبي، متابعا: "أكبر غلط وجود هذ التطبيقات على الموبيل".