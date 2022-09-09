عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر الزمالك أمام الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل

الزمالك - الهلال
الزمالك - الهلال

بحث عشاق كرة القدم العربية عن بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الهلال السعودي ، إذ يلتقي الفريقان مساء اليوم في كأس سوبر لوسيل ضمن استعدادات قطر لبطولة كأس العالم 2022 .

5 قنوات تنقل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

يتراجع ويعتذر .. إعلامي سعودي :الهلال خسر ثلاث مرات من الأهلي وحقق فوزا وحيدا أمام الزمالك

المصري ينافس الزمالك على صفقة إيريك تراوري


وزاد البحث عن  بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الزمالك ضد الهلال السعودي الأن، مع انطلاق المباراة بين الفريقين في كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري المصري الممتاز وبطل الدوري السعودي .

وحقق نادي الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز علي حساب بيراميدز صاحب المركز الثاني والأهلي صاحب المركز الثالث في حين حقق الهلال بطولة الدوري السعودي .

مشاهدة مباراة الزمالك ضد الهلال السعودي اليوم بث مباشر الآن
ويرغب الملايين من عشاق الكرة العربية، في مشاهدة مباراة  الزمالك ضد الهلال السعودي اليوم بث مباشر الآن.

ويستضيف ملعب لوسيل مباراة فريق  الزمالك امام الهلال السعودي اليوم الجمعه الموافق 9 سبتمبر 2022 .

الزمالك 


تشكيل الزمالك امام الهلال السعودي


من المتوقع أن يخوض فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك المباراة امام الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل بتشكيل كالتالي : 

حراسة المرمي : محمد عواد


الدفاع : أحمد فتوح - محمود الونش - عبدالمجيد - حمزة المثلوثي 
 

الوسط : محمد عبدالغني - امام عاشور -سيد نيمار


الهجوم : محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو - سيف الجزيري

المصري ينافس الزمالك على صفقة إيريك تراوري

فندق إقامة الزمالك يتزين بشعار الفريق قبل مباراة الهلال.. شاهد

هيثم حبيب : الزمالك يسعى لحصد لقبه الثالث خلال 60 يومًا

 

بث مباشر مباراة الزمالك امام الهلال السعودي 


ويزداد البحث عن بث مباشرالزمالك امام الهلال السعودي الآن في كأس سوبر لوسيل  و موعد مباراة  الزمالك الليلة .. قبل  انطلاق مباراة الزمالك والهلال السعودي الليلة 9  سبتمبر 2022 في كأس سوبر لوسيل .


وويدخل فريق الزمالك بقيادة فيريرا المدير الفني ، مباراة اليوم بمعنويات قوية ، بعد تحقيق بطولتي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر .

 

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر بدون تقطيع 


وتتاح مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر بدون تقطيع beIN Sport  في كأس سوبر لوسيل، مع انطلاق مباراة الزمالك والهلال السعودي عبر القنوات المخصصة للمباراة.

وتمتلك قناة بى ان سبورت بريميوم 1 حق بث مباشر الزمالك ضد الهلال السعودي اليوم في كأس سوبر لوسيل .

وتذاع مباراة الزمالك والهلال السعودي عبر قناة beIN Sports HD ، beIN Sports 1 HD Premium ، ON Time Sports ، قناة الكأس القطرية وقناة Arryadia SD/HD.

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يوتيوب


وتتاح مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يوتيوب  في كأس سوبر لوسيل ،  مع انطلاق مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي  اليوم عبر القنوات المخصصة للمباراة.

عيد عبد الملك: الزمالك الأكثر تتويجًا بالبطولات في القرن العشرين وزعيم الأندية العربية

مقابل 30 مليون جنيه وإعارة اثنين.. تفاصيل اتفاق الزمالك لضم ثنائي بيراميدز

بعد دخول الزمالك في المفاوضات.. الأهلي يتخذ قرارا جديدا بشأن شلبي إنبي

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر تويتر 


وتتاح مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر تويتر مع انطلاق مباراة  الزمالك والهلال السعودي مساء اليوم عبر القنوات المخصصة للمباراة.

الزمالك والهلال السعودي 


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والهلال السعودي 


القنوات الناقلة لمباراة  الزمالك والهلال السعودي  ،يبحث عنها الكثير ، من المشجعين وعشاق الكرة لمشاهدة مباراة الزمالك والهلال السعودي .

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والهلال السعودي بث مباشر عبر قناة بى ان سبورت وقناة اون سبورت 


كما يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة الكأس القطرية وقناة Arryadia SD/HD.

فندق إقامة الزمالك يتزين بشعار الفريق قبل مباراة الهلال.. شاهد

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل

يتراجع ويعتذر .. إعلامي سعودي :الهلال خسر ثلاث مرات من الأهلي وحقق فوزا وحيدا أمام الزمالك

موعد مباراة  الزمالك والهلال السعودي اليوم


ويبحث الملايين عن موعد مباراة الزمالك  اليوم في كأس سوبر لوسيل  ، وبث مباشر الزمالك والهلال السعودي 

وعن موعد مباراة الزمالك والهلال السعودي ، فينطلق البث المباشر  لمباراة الزمالك والهلال السعودي في الساعة  8 مساء بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر الزمالك مباشرة الأن


ويمكن مشاهدة بث مباشر  الزمالك مباشرة الأن ، ومشاهدة بث مباشر الزمالك والهلال السعودي ، مع انطلاق مباراة الزمالك والهلال السعودي

ويبحث الكثير من عشاق  الزمالك عن مشاهدة بث مباشر الزمالك والهلال السعودي  ، والتي ستكون متاحة في الساعة الثامنة مساء.

الزمالك الهلال السعودي كأس سوبر لوسيل الزمالك ضد الهلال السعودي الزمالك والهلال السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

اتحرش بيا وجري واتصالحنا فى الجونة.. تصريحات جريئة من دينا الشربيني| فيديو

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

5 قنوات تنقل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

مقابل 30 مليون جنيه وإعارة اثنين.. تفاصيل اتفاق الزمالك لضم ثنائي بيراميدز

مدرب الأهلي الجديد.. السويسري الأقرب وعلاقة موعد الإعلان رسميا بمباراة لوسيل

عودة دينا الشربيني لـ عمرو دياب.. الحقيقة الكاملة بعد المغازلة الهوائية| فيديو

أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-9-2022

ترشيحاتنا

فنانون تركوا الطب والهندسة من أجل التمثيل..نوستالجيا

منذ 23 يوما.. من هي الأمريكية التي تنبأت بوفاة الملكة إليزابيث الثانية 2022؟

الدولار طايح.. الأخضر يتصدر الساحة وسقوط مدوي لهذه العملات| ماذا حدث

دعاء للميت.. لا تنقطعوا عن الزيارة فالأموات يشعرون بكم

طارق السيد: لو الأهلي بيلعب لن أشجعه.. ورد مفاجئ من علاء ميهوب|فيديو

أمي كانت رفضه.. سر خاص بين دينا الشربيني والدها تسبب في شهرتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق ثمنه| سعر صادم لزيت رجل دينا الشربيني

الزمالك سيفوز على الهلال1 / صفر.. 3 أسباب تمنح الأفضلية والتفاؤل للملكي

مصنوعة من 300 ماسة.. قلادة ارتدتها إليزابيث الثانية طوال فترة حكمها

في عيد ميلاد ماما المجال.. سر ابتعاد الفنانة إنعام سالوسة عن وسائل الإعلام

فيديو

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ