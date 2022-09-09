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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية النمسا: الرفع التدريجي للعقوبات على روسيا ما زال مطروحا

ألكسندر شالينبرج
ألكسندر شالينبرج

أعلن وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالينبرج، اليوم الجمعة، أن الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على روسيا ممكن، مؤكدًا على أن فيينا قد تصبح مكانًا للتفاوض.

 

وقال شالينبرج خلال لقاء صحفي مع جريدة "وينر زيتونج"، ردًا على سؤال عما إذا كان يرى أنه من الممكن رفع العقوبات تدريجيا في حال وجود خطوات متبادلة من موسكو: "العقوبات أداة مرنة، لكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك. آمل حقًا أن نعود في وقت ما إلى النقطة التي يمكن أن تنجح فيها الدبلوماسية".

 

وردًا على سؤال عما إذا كانت النمسا مستعدة لأن تصبح منصة للمفاوضات مع روسيا، قال: "بالطبع، إذا أصبحت الدبلوماسية القوة المهيمنة، فسنكون على استعداد" لقبول المفاوضين"، مضيفًا أنه، مع ذلك "لا نزال بعيدين جدًا" في ظل استمرار الأعمال القتالية.

 

وشدد الوزير على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد عدد من المواطنين الروس ستبقى دون تغيير، وقد تنتهي صلاحية اتفاقية تسهيل التأشيرة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من يوم الاثنين، 12 سبتمبر.

 

وأشار إلى فكرة الحظر الكامل على إصدار تأشيرات الاتحاد الأوروبي للروس خاطئة، مؤكدًا على أن وروسيا "تظل جزءًا من الثقافة الأوروبية".

 

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