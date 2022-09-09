24 لاعبا في قائمة منتخب فلسطين للشباب لمواجهة اليمن

يستهل منتخب فلسطين للشباب مشواره في تصفيات آسيا بمواجهة اليمن غدا.

ووصلت بعثة منتخب فلسطين الوطني للشباب، يوم الخميس، إلى دولة لاوس، استعدادا لخوض تصفيات آسيا التي تنطلق السبت.

البعثة تتكون من 35 شخصا، بينهم 24 لاعبا، يقودهم المدرب حسام يونس.

وبعد وصولها مدينة فيينتيان، عاصمة لاوس، شرعت بعثة فدائي الشباب في التمرين، وسط أجواء متفائلة.

وقال المدرب حسام يونس، إن معسكر فيتنام جاء من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين بطريقة وأسلوب اللعب تحضيرا لأول مواجهة في التصفيات أمام المنتخب اليمني.

وأكد يونس أن مباراة اليمن هي أهم مواجهة؛ لأن المنتخب اليمني متطور ولديه عناصر جيدة، حيث أجرى معسكرا مغلقا في السعودية بعد انتهاء بطولة كأس العرب لغاية وصوله إلى لاوس.

وحثّ المدرب الوطني لاعبيه على التركيز العالي وتقديم كل ما لديهم من أجل خطف النقاط الثلاث؛ لأنها ستكون مفتاحا للمواجهات المقبلة في مجموعة قوية تضم أيضا اليابان وغوام وصاحب الأرض، منتخب لاوس.

وشدد يونس "أننا سنسعى لتقديم كل جهدنا في جميع المواجهات بعد الصورة المشرفة خلال كأس العرب، حيث نأمل في هذه التصفيات بتحقيق إنجاز تاريخي للكرة الفلسطينية وإسعاد جماهيرنا في كل مكان".

ودعا جماهير الفدائي الشاب إلى الدعم والمؤازرة خلال هذه التصفيات لتحقيق ما هو مطلوب.

قائمة اللاعبين:

1- مهدي عاصي

2- مؤيد عوض

3- يزن شرحة

4- قيس طه

5- محمد صندوقة

6- أحمد شديد

7- قيس الحطاب

8- عبد الحميد أبو قبيطة

9- بسام شديد

10- عمرو رزق

11- مهند حسنين

12- محمد الغزاوي

13- جمال البدارين

14- خالد أبو الهيجا

15- يوسف صبيحي

16- طارق سليمان

17- داني درباس

18- مهدي فتاحي

19- عرفات الترك

20- رامز المصري

21- يونس السيد

22- زكريا أبو حدبة

23- ماتياس ميدينا

24- منير البدارين