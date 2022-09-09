متحف الحضارة: أدوات البناء لدى المصرى القديم شاهد على عظمة الأجداد

استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، المهندس يوى دوركا INg Uwe E Dorka رئيس قسم الصلب والإنشاءات بجامعة‏ كاسال بألمانيا، والذى ألقى محاضرة علمية استعرض خلالها الأدوات والتقنيات التى كان يستخدمها المصرى القديم في عمليات البناء والتشييد لكافة المباني الأثرية.

وأعرب الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية عن سعادته باستضافة المتحف لمثل هذه المحاضرات والندوات العلمية، في إطار حرص المتحف في المحافظة على التراث ونشره للعالم، بمساعدة العلوم الهندسية الحديثة والتى تأتى لفهم وتوضيح الأساليب العلمية والطرق التي كان يستخدمها المصري القديم في إنجاز أعمال مبتكرة ومتطورة ظلت على مدار حقب من الزمن شاهدا على عظمة العقل المصرى القديم ومدى تحضره ونهضته فى كل المجالاتز

وأضاف أنه من واجبنا أن نستعيد هذه التقنيات ونستفيد بها ونعمل على تطورها إستكمالا لما صنعه الأجداد.

من جانبه قال د. ميسرة عبد الله نائب الرئيس التنفيذي للمتحف للشئون الأثرية أنه تم خلال المحاضرة استعراض التقنيات المصرية القديمة فى قطع وتحريك الأحجار الضخمة وكذلك عرض نظم غلق الممرات التى تسبق حجرة دفن الملك خوفو.



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