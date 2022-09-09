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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

استعدادا لموسم الأمطار..

هشام آمنة: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات وتشكيل لجان للمرور على مخرات السيول

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المحافظين برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة استعدادا لموسم الأمطار الغزيرة والسيول، و التى من المتوقع أن تشهدها بعض المحافظات ، كما وجه "آمنة" بتشكيل لجان ميدانية من الوزارة و المحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية للمرور على مخرات السيول و الترع و المصارف و السدود و البحيرات و محطات الصرف الصحى و بالوعات صرف مياه الأمطار للتأكد من أعمال الحماية بها و جاهزيتها فى حالة سقوط أمطار كثيفة أو سيول ، خاصة مع تسريب كميات كبيرة من مياه السيول و الأمطار داخل شبكة الصرف الصحى ، مع ضرورة تحديد ومراجعة الأدوار المكلف بها مجموعات العمل للتعامل الفورى فى حالة حدوث الأمطار والسيول ، وذلك من خلال القيام بإجراء العديد من عمليات محاكاة لمواجهة أى أحداث طارئة، والتأكد من مدى جاهزيتهم لتنفيذ السيناريوهات المختلفة.

 

وأكد اللواء هشام آمنة أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تنسق على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية و إدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، وغرف العمليات بالمحافظات فى حالة سقوط  الأمطار بكثافة، لتنفيذ خطط الطوارئ المتفق عليها ، كما يتم إعداد تقارير يومية تشمل مختلف الجوانب المتعلقة بهذا الحدث ، سواء أماكن سقوطها أو مدى شدة الأمطار ومساراتها المتوقعة بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن و كافة الإجراءات الوقائية او التى تم اتخاذها فى هذا الشأن .

 

وكلف اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بإستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية فى كل محافظة للتأكد من توافر مختلف المعدات والأدوات اللازمة للتعامل السريع مع أماكن سقوط الأمطار والسيول ، وتحديد أماكن تمركزها ، وإعداد دليل إتصال بكل الجهات المعنية ، وفرق العمل المشكلة مع إعداد خريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر لتلك المخاطر ، مع المراجعة المستمرة للخطط والسيناريوهات التى تتم فى حالة وقوع أمطار كثيفة ، مشددا على المراجعة المستمرة مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى بشأن توقعات سقوط الأمطار والسيول.

 

و تضمنت تكليفات وزير التنمية المحلية للمحافظات ضرورة التأكد من توافر مهمات الإغاثة و جاهزيتها بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والجهات المختصة بالمحافظات ، إضافة إلى حصر إمكانيات كل محافظة من مستشفيات و نقاط إسعاف و معدات الحماية المدنية و مهمات الإغاثة ، و إمكانيات الجهات المختلفة من المعدات الثقيلة الحكومية و غير الحكومية فى كل محافظة ، والتنسيق بين المحافظات المتجاورة لتكامل الجهود بينهم فى أى أحداث طارئة.

 

كما شدد وزير التنمية المحلية ، على ضرورة مراجعة كافة الخطط التي تم وضعها خلال الفترة الماضية بين المحافظات وممثلى الوزارات والجهات المعنية بمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول ، وعلى رأسها وزارتي الموارد المائية والرى والكهرباء وشركات مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولى المحافظات.

 

وطالب الوزير المحافظات بضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين بالمحافظات من خلال قنوات و وسائل الإعلام الإقليمية و المحلية بأساليب مواجهة أخطار السيول والإجراءات المطلوب اتخاذها فى حالة أى طوارئ ، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل مدنية يقودها شباب المتطوعين بالمحافظات لمواجهة أخطار السيول والأمطار الغزيرة ، و تحديد أماكن تمركزها و أماكن تمركز المعدات .

هشام امنة الاستعداد المحافظات مخرات السيول وزير التنمية المحلية

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