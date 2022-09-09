عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفلبين: تسجيل 442 إصابة جديدة بالسلالات الفرعية من متحور أوميكرون

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 442 إصابة جديدة بالسلالات الفرعية من متحور "أوميكرون".

 


وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 425 إصابة إضافية بسلالة "بي إيه 5"، و10 حالات جديدة بسلالة "بي إيه 4"، وحالة واحدة جديدة بسلالة "بي إيه 75ر2"، بالإضافة إلى 6 حالات بسلالات فرعية أخرى لم تسمها.


يشار إلى أن السلطات الصحية بالفلبين تمكنت من تطعيم أكثر من 7ر72 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس "كورونا"، بينما حصل ما يقرب من 4ر18 مليون شخص على جرعة تعزيزية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة: إخلعوني مراتي ما بتشبعش

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

اتحرش بيا وجري واتصالحنا فى الجونة.. تصريحات جريئة من دينا الشربيني| فيديو

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

5 قنوات تنقل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

مقابل 30 مليون جنيه وإعارة اثنين.. تفاصيل اتفاق الزمالك لضم ثنائي بيراميدز

عودة دينا الشربيني لـ عمرو دياب.. الحقيقة الكاملة بعد المغازلة الهوائية| فيديو

ترشيحاتنا

جيب تكشف عن 3 طرازات جديدة.. رأس حربة ثلاثية لريادة سوق الـ SUV الكهربائية

رئيس شباب النواب: استضافة مصر مونديال 2030 يضعها على طريق السياحة الرياضية

التحذير من الغفلة والبغتة في القرآن.. خطبة الجمعة بث مباشر

الصحة: الولادة القيصرية سبب في دخول الأطفال الحضانات

هشام آمنة: رفع درجة الاستعداد بالمحافظات وتشكيل لجان للمرور على مخرات السيول

وزير المالية: الأنظمة الإلكترونية جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق العدالة الضريبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر من نصف مليون.. سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور|شاهد

ازاي تفطر بـ 4 جنيه.. طريقة عمل أكلتين يسندوا الجسم

الإيطالي أم السويسري.. ارتباك بالأهلي يعطل إعلان اسم المدير الفني .. تفاصيل

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة: إخلعوني مراتي ما بتشبعش

فيديو

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ