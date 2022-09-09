الفلبين: تسجيل 442 إصابة جديدة بالسلالات الفرعية من متحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 442 إصابة جديدة بالسلالات الفرعية من متحور "أوميكرون".



وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 425 إصابة إضافية بسلالة "بي إيه 5"، و10 حالات جديدة بسلالة "بي إيه 4"، وحالة واحدة جديدة بسلالة "بي إيه 75ر2"، بالإضافة إلى 6 حالات بسلالات فرعية أخرى لم تسمها.



يشار إلى أن السلطات الصحية بالفلبين تمكنت من تطعيم أكثر من 7ر72 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس "كورونا"، بينما حصل ما يقرب من 4ر18 مليون شخص على جرعة تعزيزية.

