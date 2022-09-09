محافظ الغربية: تمويل 1782 مشروعا بقيمة 225 مليون جنيه بالمحلة الكبرى

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية للشباب (مشروعك) بمدينة المحلة الكبرى مول 1782 مشروعا بقيمة 225 مليون جنيه، وفرت 1947 فرصة عمل.



وأوضح رحمي - في تصريح اليوم الجمعة - أن المشروع يقدم أفضل التسهيلات والخدمات المتاحة لكل العملاء، لتشجيعهم على إقامة مشروعات هادفة من خلال الإطلاع على قسم بنك أفكار المشروعات على موقع وزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأكد أن تمويل المشروعات يأتي في صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، في إطار مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى تشغيل العمالة ومواجهة البطالة وتشجيع الاستثمار وإقامة المشروعات الصغيرة لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى توفير رخصة المشروع لمدة 5 سنوات.

