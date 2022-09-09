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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: حزب الله يمكنه إطلاق 4 آلاف صاروخ يوميا تجاه إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلن القائد الجديد للمنطقة الشمالية الإسرائيلية، أن مهمته الأولى ستكون الاستعداد لآلاف الصواريخ التي يمكن لـ"حزب الله" إطلاقها في حال وقوع أي مواجهة، مع إسرائيل.

 

وطبقا للجنرال أوري جوردين، الذي تولى سابقاً منصب قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يمكن لـ"حزب الله" إطلاق 4000 صاروخ يومياً خلال أي قتال محتمل بين الجانبين.

 

وقال جوردين لوكالة أسوشيتد برس إن الجيش الإسرائيلي يقدر أن الحزب قد يضرب ما يصل إلى 7000 صاروخ على مناطق إسرائيلية في أي حرب مستقبلية قد تمتد عدة أسابيع.

 

وعلى الرغم من ثقته بأن إسرائيل تظل الجانب الأقوى، أكد أن "صواريخ حزب الله يمكنها أن تُحدث بعض الأضرار الكبيرة".

 

وهدد "حزب الله" على مدار الأشهر السابقة بضرب منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر المتوسط وأسقطت إسرائيل في يوليو الماضي ثلاث طائرات استطلاع مسيرة أطلقها الحزب باتجاه حقل غاز كاريش المتنازع عليه.
 

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