المسيري لـ أميرة جمال: فيريرا وعد جماهير الزمالك بالتتويج بكأس لوسيل

كشف أحمد المسيري مراسل قنوات أون تايم سبورت عن وعد فيريرا لجماهير الزمالك في الدوحة قبل مواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل .

وأضاف المسيري في تصريحاته مع أميرة جمال عبد أثير إذاعة on fm أن فيريرا وعد الجماهير بتحقيق لقب كأس لوسيل.

واوضح المسيري أن فيريرا طالب نجوم الزمالك بغلق المساحات وحذر من سرعات هجوم الهلال وطلب من الجزيري استغلال أنصاف الفرص.

وأشار المسيري الي انه تم نفاد جميع تذاكر لقاء الزمالك والهلال في كأس لوسيل.

وتابع أحمد المسيري “ السلمان الفرج جاهز للمشاركة أمام الزمالك وسيمنح الهلال قوة إضافية و محمد كنو لن يشارك أساسيًا مع الهلال وسيتواجد على مقاعد البدلاء”

وأردف المسيري : “إبراهيما نداي من الممكن ظهوره أساسيًا والوردي سيكون على مقاعد البدلاء لعدم تأقلمه مع الفريق حتى الآن”