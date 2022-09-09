أستاذ طاقة: لولا اكتشاف حقل ظهر لما كان لدينا كهرباء.. فيديو

قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ الطاقة ، إن مصر عانت من عجز في الطاقة وصلت لـ 15% في عامي 2011 و 2014، ما أثر على الاستثمار والغاز، مشيرا إلى أن اكتشاف حقل ظهر يعد قصة نجاح لمصر.

وأضاف حافظ سلماوي، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنطقة الاقتصادية في حقل ظهر تم اسنادها من قبل لشركة أجنبية والتي لم تتمكن من اكتشاف الغاز بها ، ولكن قطاع البترول المصري كان له رأي آخر، موضحا أن حقل ظهر يعد هو أكبر حقل موجود في منطقة شرق المتوسط حاليا.

حقل ظهر

وتابع، أنه تم انتاج الطاقة من الحقل بعد أقل من عامين من اكتشافه ، مشيرا إلى أنه تم ضخ استثمارات بـ 12 مليار دولار، وهو يشكل 40 % من انتاج مصر من الغاز .

وأردف، أن قطاع الكهرباء يستهلك 60% من الغاز، ولو لم يكن تم اكتشاف حقل ظهر لم يكن هناك كهرباء حاليا.