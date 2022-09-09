توك شو.. فرصة للالتحاق بجامعة سوهاج بـ55% وحقيقة عودة دينا الشربيني لعمرو دياب

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عدد من الموضوعات والقضايا المهمة، من أبرزها:
لغير الموفقين في المرحلة الثالثة.. فرصة للالتحاق بجامعة سوهاج بمجموع 55%
كشف الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج عن تفاصيل وشروط الالتحاق ببرامج التعليم المدمج داخل الجامعة، موضحا أن المقصود من البرامج المدمجة هي التي تجمع بين طريقتي التعليم الجامعي، وهما التعليم بالحضور للجامعة، أو التعليم عن بعد .
عودة دينا الشربيني لـ عمرو دياب.. الحقيقة الكاملة بعد المغازلة الهوائية| فيديو
تصدرت الفنانة دينا الشربيني مؤشرات البحث، خلال الساعات الماضية، بعد حديثها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج معكم، المذاع على قناة سي بي سي، عن حياتها الشخصية، وكيف دخلت مجال الفن، بعد أن بدأت بالعمل كمذيعة.
محافظ القليوبية: ممشى أهل مصر بـالمجان.. والرئيس السيسي يتابع لحظة بلحظة
كشف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تفاصيل افتتاح المرحلة الثانية من "ممشى أهل مصر"، على كورنيش مدينة بنها ، مشيرًا إلى أنه تم إنفاق أكثر من 39 مليار جنيه، بالمشروعات القومية بالمحافظة منذ 2014 حتى الآن.
وقال محافظ القليوبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن ممشى أهل مصر جاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يتابع لحظة بلحظة عمليات إنشاء هذا الممشى.
نقيب الزراعيين: طفرة غير مسبوقة بالقطاع وتصدير 6 ملايين طن في 2021
أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أهمية بالمشروعات القومية، المرتبطة بالمجال الزراعي، وخاصة عمليات تبطين الترع التي تعمل على توفير المياه للفلاح بأعلى كفاءة وجودة.
رئيس الجالية المصرية بلندن: الملكة إليزابيث شعبيتها جارفة
قال ميرفت خليل رئيس اتحاد الجاليات المصرية في لندن، إن رحيل الملكة إليزابيث الثانية، تركت أثرًا حزينًا على في بريطانيا والعالم، مشيرة إلى أن دول الكومنولث في حالة حداد.
لم يعلن.. مؤرخ يكشف مرضا خطيرا تسبب في وفاة الملكة إليزابيث
قال الدكتور عادل درويش ، المؤرخ بمجلس العموم البريطاني ، إن وفاة الملكة إليزابيث الثانية كان بعد معاناة مع المرض ، وألام العظام ، موضحا أنها كان من المتوقع أنها تعاني من سرطان العظام ولكن لم يكن أحد يصرح بذلك .
وتابع الدكتور عادل درويش ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية كانت الصخرة التي تقف عليها الأمة البريطانية ، وكانت بالجدة الكبيرة لبريطانيا ، متابعا :" كانت تجمع الخلافات والأزمات مثل الجدة " .
لا يمثل خطورة.. تعرف على أعراض جدري القرود بعد اكتشاف أول حالة
قال الدكتور إسلام عنان محاضر اقتصاديات الدواء، إن الإصابات بـ جدري القرود منذ أن ظهرت مؤخرًا فى شهر 2 الماضى أصيب 52 ألف حالة بالعالم، وأن أول حالة ظهرت فى مصر كانت أول أمس، وهذا لا يمثل خطورة.
وأضاف محاضر اقتصاديات الدواء، خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن هذا الفيروس لا يشبه فيروس كورونا، ولكن هذا الفيروس تكون نسبة الوفيات به قليلة جدًا تصل لـ 1%.
شاهد... طائرة الملك تشارلز الثالث تصل مطار نورثهولت في غرب لندن
عرضت فضائية "العربية"، لقطات من وصول طائرة الملك تشارلز الثالث إلى مطار نورثهولت في غرب لندن.
وقال قصر باكنجهام اليوم الجمعة، إن فترة حداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ستبدأ من الآن وحتى سبعة أيام بعد الجنازة، وذلك دون تأكيد على موعد الجنازة.
المانجو تنخفض.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 9-9-2022
استعرض قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية رحمة خالد، وهبة ماهر، تقريرا عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 9-9- 2022.
الشرقية: نعمل على تنفيذ 380 مشروع بتكلفة 17 مليار جنيه
قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن جهاز تنمية المشروعات يقدم العديد من الخدمات للمواطنين، مثل التدريب وإنشاء المعارض لبيع المنتجات، بالإضافة إلى دراسة الجدوي واستخراج التراخيص.
وأضاف ممدوح غراب خلال حواره ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع على قناة "أخبار مصر"، أن الرئيس السيسي شدد على توفير حياة كريمة للمواطنين، والتواصل معهم لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها.