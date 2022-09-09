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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسي تلتقي الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية

صدى البلد

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بالدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتى تزور مصر حاليا، وذلك بحضور أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة، وبحث آخر المستجدات على الساحة في هذا الملف.
      

رحبت الدكتورة مايا مرسي بخالدة بوزار في مصر، معربة عن سعادتها بالشراكة  القائمة بين المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للنهوض بملف المرأة  في مصر، متطلعة لمزيد من التعاون المستقبلي بين الجانبين.
   

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي استعدادات مصر الخاصة بمؤتمر الأطراف ال 27 للتغيرات المناخية، مشيرة إلى تخصيص مصر يوم المرأة بالمؤتمر، مؤكدة أهميته  للمساهمة في نشر الوعي بين السيدات وتسليط الضوء على فرص العمل الخضراء المتاحة أمام المرأة، مشيرة أيضا الى أنه سيتم ادماج موضوع  المرأة في كل  فعاليات ومحاور المؤتمر.
 

ورحبت  الدكتورة مايا مرسي بتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع المجلس خلال فعاليات المؤتمر ، وبجميع المقترحات التى تقدموا بها حتى الآن . 
       

من جانبها أشادت خالدة بوزار بالنجاحات التى تحققت في ملف المرأة في مصر خلال السنوات الماضية متوجهة بالتهنئة لجميع المصريات لما تحقق حتى الآن وكسر الحواجز الزجاجية ، مؤكدة أن هذا التقدم ملحوظ في جميع المجالات . 
   

وأعربت عن بالغ سعادتها بالشراكة القائمة بين الجانبين للنهوض بملف المرأة في مصر ، مستعرضة أهم البرامج والمشروعات التي تعاون الجانبين في تنفيذها حتى الآن إلى جانب مجالات التعاون المستقبلي. 


وأشادت خالدة بوزار  بتخصيص يوم للمرأة في قمة المناخ القادمة التي ستعقد في القاهرة في نوفمبر القادم ، مشيرة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستعد  للتعاون مع المجلس خلال هذا اليوم للخروج بشكل مميز. 


وأشادت خالدة بوزار بنجاح مصر في تطبيق نظام الكوتة وتخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان ، وهو أمر لم يتحقق في العديد من الدول في المنطقة  التى لم تنجح في تطبيق ذلك علي أرض الواقع  على الرغم من النص عليه في قوانين هذه الدول .

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IMG-20220909-WA0074

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