أخبار الفن | القصة الكاملة لأزمة بوسي .. ميمي جمال: زوجي خاني

نشر قسم الفن مجموعة من الأخبار العالمية والمحلية على مدار الساعات القليلة الماضية نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية ..

رجع لطليقته وأصبحت ضرة.. القصة الكاملة لأزمة بوسي مع زوجها هشام ربيع

تصدرت الفنانة بوسي، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تداول أخبار تفيد انفصالها عن رجل الأعمال هشام ربيع، وفي رد غير متوقع استقبلت بوسي الخبر بالقبلات والأحضان في صورة لها مع زوجها نشرتها عبر حسابها على انستجرام.

حتى وإن غبنا تجد حبها.. وفاة عمة الإعلامية شافكي المنيري

توفيت رجاء المنيري عمة المذيعة شافكي المنيري منذ قليل ؛ حيث نعتها الأخيرة بكلمات مؤثرة.



ميمي جمال: حسن مصطفى خاني واطلقنا لكن طلبت الرجوع إليه

حلت الفنانة ميمي جمال، ضيفة برنامج "الستات" مع سهير جودة عبر قناة "النهار" واستعادت ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى.

كنت فريسة للجميع .. أبرز تصريحات دينا الشربيني مع منى الشاذلي

حلت الفنانة دينا الشربيني، ضيفة على برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، وأدلت بالعديد من التصريحات عن حياتها الشخصية والفنية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي: