المجلس المصري الأوروبي برئاسة أبو العينين يعزي الملك تشارلز في وفاة والدته إليزابيث

أعرب المجلس المصري الأوروبي برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري عن عميق حزنه ومواساته، وقدم تعازيه الصادقة للملك تشارلز الثالث وللعائلة الملكية البريطانية وحكومة وشعب بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي يعتبر المجلس أن رحيلها خسارة فادحة للشعب البريطاني.

وقال المجلس في برقية عزاء رسمية: "عزاؤنا انها ستبقى في الذاكرة كأيقونة تاريخية عظيمة أدت مهامها بكل اخلاص منذ اعتلائها العرش لعقود طويلة، قضتها في العطاء وعمل الخير، وكانت مثالاً يحتذى في تفانيها في خدمة شعبها وبلدها، وعملت بصدق لمد جسور السلام والتعاون بين الشعوب والحوار بين الأديان والثقافات، فأصبحت

محل تقدير العالم كله.