من داخل المسجد... محافظ بني سويف يوجه المختصين بحل مشكلات المواطنين

حرص المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ،على الاستماع لمطالب وشكاوى بعض المواطنين، بعد صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف.

ووجه المحافظ بدراسة مشكلات المواطنين والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة ،مكلفاً رئس المدينة ومسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنيين بمتابعتها حتى تنفيذ الحلول والعرض عليه ، بجانب دراسة بعض المقترحات التي تقدم بها المواطنين في عدد المشكلات والموضوعات الخاصة ببعض المرافق والخدمات والمرافق، و بعض المطالب الشخصية



جاء ذلك عقب أدائه شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف،المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد عمر بن عبد العزيز ،حيث ألقى الخطبة وكيل وزارة الأوقاف، وتناولت موضوع" التحذير من الغفلة في القرآن الكريم "

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