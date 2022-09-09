عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من داخل المسجد... محافظ بني سويف يوجه المختصين بحل مشكلات المواطنين

حرص المحافظ  الدكتور محمد هاني غنيم ،على الاستماع لمطالب وشكاوى بعض المواطنين، بعد صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف.

ووجه المحافظ بدراسة مشكلات المواطنين والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة ،مكلفاً رئس المدينة ومسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنيين بمتابعتها حتى تنفيذ الحلول والعرض عليه ، بجانب دراسة بعض المقترحات التي تقدم بها المواطنين في عدد المشكلات والموضوعات الخاصة ببعض المرافق والخدمات والمرافق، و بعض المطالب الشخصية

محافظ بني سويف يهنئ الفائزين بحصولهم على مراكز متقدمة بأولمبياد الطفل المصري


جاء ذلك عقب أدائه شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتور عبد الرحمن نصر نصار وكيل وزارة الأوقاف،المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، المستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد عمر بن عبد العزيز ،حيث ألقى الخطبة وكيل وزارة  الأوقاف، وتناولت موضوع" التحذير من الغفلة في القرآن الكريم  "

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة

تطور جديد في أزمة مصطفى فتحي .. تفاصيل

سفاح.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم يلعب في الدوري البرتغالي

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

وضع يده على صدرها وفخذها.. مدير مدرسة يهتك عرض معلمة

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

5 قنوات تنقل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

كما انفرد صدى البلد | السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يهنئ الفائزين بحصولهم على مراكز متقدمة بأولمبياد الطفل المصري

بني سويف.. قطع المياه عن جزء من قرية بهبشين بمركز ناصر

ندوة تنشيطية للتعريف باستراتيجية صندوق التنمية المحلية في مجال إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة

بني سويف تراجع مشروع التدريب العملي المشترك صقر 103 لمجابهة الأزمات والطوارئ

المحافظ يوجه بالإسراع في دخول قصر ثقافة بني سويف الجديدة الخدمة

بني سويف تناقش الجهود المنفذة خلال 2022 في مختلف القطاعات والملفات الحيوية

مصرع مدرس في مشاجرة على الميراث مع أبناء عمومته ببني سويف

إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

ترشيحاتنا

بلاش منها .. المشروبات الغازية الدايت تهدّدك بـ 8 أمراض خطيرة

مارسيل كولر | الإصابة سبب توقفه.. والأهلي أجبره على العودة

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع محمود عبد الحفيظ زلاكة لمدة 5 سنوات

ما لم يعلنه التاج البريطاني..أسرار في علاقات الملكة إليزابيث و13 رئيسا أمريكيا|صور

خطة جسر لندن.. ماذا ينتظر بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية

انتهاك للبروتوكول الملكي.. بريطانية تفاجئ تشارلز الثالث بقبلة أمام الحشود.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل وجبة مكرونة شهية

دوق وكونتيسة.. تغييرات في الألقاب الملكية بعد جلوس تشارلز على عرش بريطانيا

بعد عودتها لزوجها.. أيتن عامر تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة| شاهد

أسعار لافتة وماركة أسطورية .. ثلاث نجمات يتنافسن بإطلالات خرافية

فيديو

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ