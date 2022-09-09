ولعوا فيها .. الميراث يقود شقيقين لقتل والدتهما بالبحيرة

تجرد عامل وسائق بإحدى قري مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، من كل المشاعر الإنسانية وقتلا والدتهما بإشغال النيران في حجرتها أثناء نومها من أجل الحصول علي الميراث وبيع المنزل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من المستشفى العام بمركز شبراخيت يفيد بوصول " وداد.ر.م" 76 عامًا، مصابة بحروق من الدرجة الأولى نتيجة نشوب حريق في منزلها وتم تحويلها إلى مستشفى حوش عيسى للحروق وتوفيت قبل وصولها للمستشفى.



ووجه اللواء عمرو الشامى مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد هانى صبحى مفتش فرع البحث والمقدم أحمد حمدى رئيس مباحث مركز شرطة شبراخيت، وذلك لسرعة كشف غموض الواقعة.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجلى المجنى عليها " رمضان.م.ا " عامل، وشقيقه "محمد " سائق، وذلك من أجل الاستيلاء على غرفة خاصة المجني عليها والدتهما.

وعقب استئذان النيابة العامة تمكن ضباط مباحث مركز شبراخيت من ضبط المتهمين وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة عن قيام المتهم الأول بإحضار جركن بنزين وانتظر حتى تأكد من نوم المجنى عليه وقام بسكب البنزين عليها وعلى محتويات الغرفة ثم قام بإشعال النيران، وذلك بتحريض من المتهم الثانى وذلك من أجل الحصول على الغرفة التي تسكن بها المجنى عليها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الجندى مدير النيابة العامة بمركز شبراخيت تحت إشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور التحقيقات.