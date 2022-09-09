حزب المحافظين يثمن قرارات الإفراج عن المحبوسين: تساعد على إنجاح الحوار الوطني

استقبل حزب المحافظين، بارتياح شديد، قرارات إخلاء سبيل مسجوني الرأي، متوجها بخالص الشكر والتقدير، إلى النيابة العامة، وكل الجهات المعنية.

ويثمن الحزب قرارات إخلاء السبيل والعفو الرئاسي التي تصدر من وقت لآخر، وبشكل متتالٍ، والتي من شأنها أن تنقى الأجواء، وتساعد على إنجاح الحوار الوطني التي نأمل أن تكون مخرجاته نواة لإعلاء شأن الحريات العامة والتداول السلمي للسلطة وبناء دولة ديمقراطية حديثه .

جدير بالذكر أن النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب قال صباح اليوم بأنه خلال ساعات سيتم إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم من الجهات المختصة.

ووجه الخولي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه المستمر في ملف المحبوسين.. وكل التقدير للنائب العام لاستجابته الكريمة.. وكل الشكر لوزارة الداخلية على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم .

وجاءت أسماء المعلن عن إخلاء سبيلهم كالتالي: