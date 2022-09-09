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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. وزارة الداخلية تنكس الأعلام حدادا علي وفاة الملكة إليزابيث

تنكيس العلم البحريني
تنكيس العلم البحريني

قامت وزارة الداخلية البحرينية  بتنكيس الأعلام على جميع مبانيها تنفيذًا للاوامر الملكية  حدادًا على وفاة الملكة اليزابيث الثانية.​​​​​​

تنكيس العلم البحريني 

العائلة الملكية 
وقال حساب العائلة الملكية على موقع "تويتر": "ماتت الملكة إليزابيث بسلام في قلعة بالمورال .. الملك والملكة سيظلان في بالمورال هذه الليلة ثم سيعودان إلى لندن ".

جاء ذلك بعدما أعلن القصر في وقت سابق ، عن تدهور الحالة الصحية للملكة.

وحكمت الملكة بريطانيا لنحو 70 عاما وهي أطول الملوك حكما في تاريخ البلاد.

وعاصرت الملكة إليزابيث خلال حكمها 16 رئيسا للحكومة البريطانية أولهم رئيس الوزراء السابق وينستون تشرشل، وهي سادس امرأة تجلس على عرش التاج البريطاني.

قصة مرض الملكة قبل وفاتها 
وخلال السنوات الماضية شهدت الحالة الصحية للملكة إليزابيث، والتي تبلغ من العمر 96 عاماً وعكات وعمليات جراحية عدة، وجاءت كالتالي:

عمليات جراحية على الركبة والعين
في عام 2003، ذهبت الملكة البريطانية إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في الركبة، الأمر الذي دعاها إلى استخدام العصا في الأماكن العامة لمدة أسبوعين تقريباً.

كما دخلت الملكة إليزابيث المستشفى مرة أخرى عام 2013 بسبب إصابتها بالتهاب في المعدة والأمعاء، وبعد ذلك بعامين أجرت أيضاً عملية جراحة ناجحة لإزالة الماء الأبيض من إحدى عينيها.

وفي 12 أكتوبر 2021، شوهدت الملكة إليزابيث وهي تسير باستخدام العصا، بحسب قناة "سكاي نيوز" التي قالت إن ذلك اعتُبر إشارة إلى حاجتها للمساعدة في عمليات التنقل، حيث طالبها الأطباء بالراحة ما دعاها إلى إلغاء عدد من المناسبات.

وعقب ذلك بأيام دعت حالتها الصحية إلى دخول مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص في وسط لندن، وقضت ليلة كاملة في المستشفى لأول مرة منذ 8 سنوات.

وبسبب تلك التطورات الصحية، تغيبت الملكة إليزابيث في نوفمبر الماضي، عن حضور احتفال إحياء ذكرى ضحايا الحروب الذي أقيم في النصب التذكاري في قلب لندن، بسبب مشكلة في الظهر، وفق ما أعلن قصر باكنجهام، ما عزّز المخاوف حينها بشأن صحتها، خصوصاً بعد إلغاء العديد من مهامها بناء على نصائح طبية.

وفي ذات الشهر، أعلن قصر باكنجهام في بيان إصابة الملكة إليزابيث بفيورس كورونا، لافتاً إلى أنها عانت من "أعراض خفيفة تشبه نزلة البرد" لكنها تعافت عقب ذلك، إذ سبق لها أن تلقت 3 جرعات من اللقاح المضاد للفيروس.

وفي مايو الماضي، ألقى الأمير تشارلز بدلاً منها للمرة الأولى خطاب العرش أمام البرلمان وهو من أبرز مهامها الدستورية، وذلك بسبب نصائح طبية وسط تأكيدات بمعاناة الملكة من صعوبة بالتنقل.

وفي مطلع يونيو الماضي، احتفل البريطانيون على مدى 4 أيام بمرور 70 عاماً على اعتلاء الملكة اليزابيث الثانية العرش، إذ لم يسبق لأي عاهل بريطاني أن تولى العرش لهذه الفترة الطويلة.

وقد أثارت صحة الملكة إليزابيث الثانية، التي تحظى بشعبية كبرى في البلاد، قلقاً في الفترة الأخيرة.

متي تسلمت إليزابيث عرش بريطانيا؟ 
واعتلت الملكة العرش في 6 فبراير 1952 وهي في سن 25 عاماً بعد وفاة والدها الملك جورج السادس وهي أرملة منذ رحيل زوجها الأمير فيليب في أبريل 2021، قبل بلوغه عامه المئة بقليل.
 

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