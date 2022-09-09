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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توفيرًا للبنزين وزمن الوصول| إنشاء محور موازٍ لـ الدائري بشارع 9 في المقطم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

تفقد  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وشرح أحد المهندسين للرئيس السيسى خلال جولته التفقدية  التى أذاعها الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية ، أنه جارٍ إنشاء محور موازٍ بشارع 9 طوله 21 كم موازٍ للطريق الدائري يربط بين مناطق جنوب و شرق القاهرة و القاهرة الجديدة لتخفيف زمن الوصول للرحلات لمناطق العباسية و كورنيش النيل وتقليل استهلاك المحروقات.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي حرص خلال جولته اليوم على تفنيد ما يتم تداوله مؤخراً بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية في إطار إنشاء و تطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة.

كما قام الرئيس السيسي بتفقد سير العمل في محور محمد عزت عادل والذي يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بدايةً من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة أو إلى مناطق شرق القاهرة عن طريق محور الشهيد بطول ١٢ كم و٥ حارة مرورية لكل اتجاه و تصل إلى ٨ حارة مرورية لكل اتجاه في بعض المناطق.

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