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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس "الشعب الديمقراطي": قرار السيسى بالعفو عن المحبوسين شهادة ميلاد جديدة لهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن الإسراع في إنهاء ملف المحبوسين يعد بارقة  أمل خاصة وأننا على أعتاب الحوار الوطني الذي دعى له الرئيس السيسي خلال حفل إفطار  الأسرة المصرية رمضان الماضي.


وأضاف "خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "ما يحدث هو تفعيل لمطالب الأحزاب السياسية التي تقدمت بها كمخرجات مقترحة للحوار الوطني، وهو تفعيل لسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ضرب المثل في تلك القرارات المتراكمة واللاحقة، التى أطلق عليها شهادات ميلاد جديدة لهؤلاء المفرج عنهم".


وأوضح: "المحبوسين تم إعطاؤهم فرصة جديدة للحياة وأن الذي يحدث في مصر حاليا من قرارات وإخلاء سبيل للمحبوسين لم يحدث في أي دولة من دول الشرق الأوسط ولا دول العالم الثالث أو حتى دول العالم الأول".

 

بارقة أمل

 

وأشار: "انا ارى أن هذا بارقة أمل كبيرة وخصوصا ونحن على أعتاب بدء فعاليات الحوار الوطني مع الأحزاب والقوى السياسية"، مؤكدا: "نحن نحتاج هذه القرارات بشدة التي سوف تعزز من السلام الاجتماعي داخل المجتمع".

رئيس حزب الشعب الديمقراطي السيسي المحبوسين شهادة ميلاد

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