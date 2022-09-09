احذر انتهاك حرمة القبور .. الحبس والغرامة في انتظارك

وفقا للقانون ..

انتهاك حرمة القبور .. من أبرز الأفعال المرفوضة أخلاقيا ودينيا وقانونا وبالرغم من ذلك يجهل الكثير حرمانية النبش في القبور وكشف ستر الموتي لا سيما بعد إنتشار هذه الظاهرة مؤخرا وإستغلال القبور فيما يخص أعمال الدجل والشعوذة ، ولهذا تصدى القانون لكافة هذه السلوكيات من خلال وضع عقوبات تشمل الحبس والغرامة لكل من تسول له نفسه القيام بذلك.

عقوبة انتهاك حرمة القبور

وفي هذا الصدد نصت المادة (160) من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:



أولاً - كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.



ثانياً - كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.





ثالثاً - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.



ويُشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).



ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

