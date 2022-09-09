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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يشيد بالإنجازات التي تحققت في هيئة قناة السويس

عمرو عكاشة
عمرو عكاشة

أشاد النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات  الكبري بهيئه قناة السويس .

واكد عضو مجلس الشيوخ،  أن الرئيس  السيسي أصر علي الرد علي المشككين في الانجازات مؤكدا أن كل المشاريع الكبري خضعت لدراسات متعمقه قبل تنفيذها علي ارض الواقع  قائلا : إن الدولة المصرية  تدخل كل مشروع بشكل مدروس، مطالبا المصريين بعد التأثر بحملات التشويه .

ودعا النائب عمرو عكاشة ، الجميع الي تحمل مسئوليتهم في التصدي لمحاولات التشكيك خاصه بعد الارقام التي اعلن عنها الرئيس اليوم منها صرف  1.5 تريليون جنيه تكلفة إنشاء البنية الأساسية في قطاع الكهرباء  وكذلك الاعلان عن  تكلفة تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالغاز والتي تقدر بمبلغ  2 مليار دولار.

واشاد عضو مجلس الشيوخ، بالانجازات التي تحققت في هيئه قناة السويس  والتطور الشامل فيها وتحقيق ارباح اضافيه خاصه بعد الوسعه التي تمت في 2014   والتي  اضافت 2 مليار دور ارباح اضافيه للقناه .


كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد أمس الخميس هيئة قناة السويس بالاسماعيلية، وافتتح القرية الأولمبية للهيئة، كما شهد تدشين الوحدات البحرية الجديدة والموقف التنفيذى لتطوير القطاع الجنوبي للقناة".

الاسماعيلية قطاع الكهرباء الرئيس عبد الفتاح السيسي عمرو عكاشة مجلس الشيوخ

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