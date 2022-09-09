روسيا تعلن إحباط محاولة إحراق مبنى عسكري

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، إحباط محاولة لإحراق مبنى عسكري في منطقة سان بطرسبورج، واعتقال 3 مشتبه بهم، حيث تكررت هجمات مماثلة في روسيا منذ بدء الحرب الأوكرانية.

وقالت أجهزة الأمن الروسية "إف سي بي" في بيان إن الثلاثة المتهمين المقيمين في مدينة فيبورج التي تبعد حوالى 100 كيلومتر من ثاني مدن روسيا "كانوا ينوون إحراق مبنى إداري يتبع لوزارة الدفاع الروسية".

واضافت أنه تم فتح تحقيق في "محاولة ارتكاب عمل إرهابي"، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لفترة طويلة.

ومنذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي، كشفت تقارير محلية عن لقاء زجاجات حارقة، أو انفجارات استهدفت مبان رسمية في أنحاء البلاد.

واستهدفت الهجمات بشكل خاص مراكز للجيش المكلف بتجنيد عناصر جدد وتوجيه الدعوات إلى الخدمة العسكرية الإلزامية، التي تستمر عاما واحدا.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ستؤثر قريبا على القدرات القتالية لجيشها في أوكرانيا.

على جانب آخر، أعلنت أوكرانيا أنها استعادت ناطق وبلدات كانت تسيطر عليها موسكو في مناطق خاركيف وفي جنوب البلاد وفي دونباس.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أشار إلى ورود "أنباء سارة" من ساحات القتال بشرق البلاد، موضحا أن جيشه استعاد بعض البلدات والقرى من روسيا.