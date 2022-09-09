رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي : خطوات جيدة في ملف الإفراج عن المحبوسين

أكد حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، أن هناك خطوات جيدة تتم في ملف الإفراج عن المحبوسين، مؤكدا أنه يتم إجراء دراسات وافية ودقيقة عنهم.

وأضاف "حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك نتائج إيجابية وفعالة في هذا الملف"، متابعا: "نتذكر فترة الانفلات الأمني التي تمت بعد ثورة 2011 وما حدث للشرطة وهناك من انخرط في الأعمال الإجرامية، وهناك من حكم عليه"، لافتا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه من ندم على ما فعله سيتم تسليم ملفه للجنة العفو الرئاسى بعد دراسة متأنية".

وأشار حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي: "لجنة العفو الرئاسي تقوم بدراسة وافية ودقيقة لكل من يفرج عنهم بعد التأكد من أنه ندم على ما فعله"، موضحا: "القيادة السياسية مرنة بشكل كبير فى الاستجابة لملف العفو الرئاسى وتتم بشكل مدروس".

وأوضح حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي،: "القرارات لا تتخذ بسرعة لأننا نتذكر المخططات التي كانت تتم ضد الدولة المصرية"، لافتا: "يتم تأهيل المفرج عنهم ومساعدتهم فى توفير فرص عمل لهم".