البورصة تربح 22 مليار جنيه خلال 5 جلسات.. وهذه توقعات الأسبوع المقبل

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 10265.35 نقطة، خلال الأسبوع الماضى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.02% ليغلق عند مستوى 2274.18 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.78% ليغلق عند مستوى 3256.17 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 3.63% ليغلق عند مستوى 12728.87 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.57% ليغلق عند مستوى 3729.03 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 22.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 702.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.3%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 17 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.289 مليار ورقة منفذة على 296 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 13.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 4.418 مليار ورقة منفذة على 275 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال إن مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت خلال تداولات الأسبوع الماضي حيث أغلق المؤشر الرئيسي عند مستوى 10265 نقطة واقترب من مستوى المقاومة المهم عند 10350 نقطة والتي حاول المؤشر الرئيس من قبل اختراقها ولكن ضعف عزم الصعود تراجع بالمؤشر، ولكن عاد الصعود خلال الأسبوع بدعم من صعود الأسهم القيادية وارتفاع احجام التداول التي اقتربت في بعض الجلسات من 2 مليار جنيه وهذا لم يحدث منذ فترات كما ارتفع راس المال السوقي وتخطي مستوى 700 مليار جنيه.

ويتوقع خبير أسواق المال مع بداية الأسبوع استمرار الأداء الإيجابي بعزم اقوي مما سبق واختراق مستوي 10350 نقطة حيث ان الثبات اعلي هذا المستوي يدفعنا الي مستوي 10750 إلي 10800 مع الإعلان عن مجموعة محفزات منتظرة لسوق المال قد تدفعه الي مستويات 11100 خلال هذا الشهر ومستوي الدعم 10150 نقطة.

وأضاف أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة يحظى الآن باهتمام غالبية المستثمرين بعد الاستقرار الذي يسود الجهات الرقابية وعدم للتدخل في اليات العرض والطلب وعدم وقف الأكواد وإلغاء العمليات حيث ان هذه الأوضاع أعطت ثقة للمستثمرين ان القادم افضل الان لدينا مستوي دعم عند 2225 ومستوي مقاومة عند 2350 ونتوقع التجربة علي مستوي المقاومة السابق ذكرة حيث إن أسعار الأسهم مازالت جاذبة للاستثمار وتعد فرصة تقتنص خلال الفترات القادمة.