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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

الغرف التجارية تشيد بدعوة الرئيس لإقامة مؤتمر اقتصادي.. وتؤكد: الوقت مناسب لمشاركة أصحاب الرؤى والاختصاص من المستثمرين

صدى البلد

العجواني يشيد بدعوة الرئيس للحكومة لإقامة مؤتمر اقتصادي.. ويؤكد: شكرا لسرعة الاستجابة

أشاد المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية عضو مجلس إدارة الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسيللحكومة لإقامة مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة نهاية الشهر الجاري؛ موجها شكره للرئيس على سرعة الاستجابة حيث كان طالب في وقت سابق بضرورة إقامة مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة وكيفية الخروج من الأزمة الحالية.

 

وأكد العجواني، أن مشاركة أصحاب الرؤى والاختصاص من الاقتصاديين والمستثمرين تسهم في مناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، فضلا عن نجاح المؤتمر ومخرجاته.

 

وشدد العجواني، على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس، بشأن وضع حوافز لرجال الصناعة والمصدرين حتى نصل بالأرقام إلى المستهدفات، مشيدا في هذا السياق بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تحديد أسعار الأراضى الصناعية التى يتم طرحها للمستثمرين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة المزيد من التيسيرات، جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات؛ وخاصة قطاع الصناعة، الذى يُعد أحد أهم القطاعات التى من شأنها المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى المنشود.

 

ونص مشروع القرار على أن تتولي اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة، على أن يكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام (التملك – حق الانتفاع)، وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط.

 

وأكد العجواني، أن استجابة صناع القرار لمطالب مجتمع الأعمال ودراستها مقترحاتها رسالة هامة وطمأنة للمستثمرين، مشيرا إلى أنه طالب بضرورة تقديم يد العون للمصنعين وتسهيل إجراءات إنشاء المصانع وتوفير مميزات وحوافز مثل تقسيط أسعار الأرض وتملكها وإعطاء فترة كافية للسداد؛ وإعفائهم من الضرائب لفترة محددة.

 

وشدد العجواني، على ضرورة فتح المزيد من المصانع كاملة المرافق والتجهيزات، حيث أن السوق المصري متعطش لجميع الصناعات خاصة الهندسية والكيماوية والمعدنية؛ بالإضافة إلى صناعة الاستانلس ستيل والتي يفتقدها السوق المصري  والتي ستكون نقلة نوعية كبرى؛ وكذا تصنيع الزجاج كون مصر تمتلك رمالا غنية بمعادنها.

 

خالد نور الدين يشيد بدعوة الرئيس السيسي الحكومة لتدشين مؤتمر اقتصادي

أشاد الخبير الجمركي خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدعوة الرئيس السيسي، الحكومة لتدشين مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأكد خالد نور الدين، أن آثار الأزمات الاقتصادية العالمية والتي تأثرت بها مصر، إقامة مؤتمرا اقتصاديا بالفعل مرحبا للاستماع لآراء خبراء الاقتصاد والمختصين ومن شأنها أن تثمر عن حلول واقعية قد تخفف من حدة الأزمة.

وشدد الخبير الجمركي، على ضرورة منح حوافز لتدعيم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، فضلا عن تيسير عملية الاستيراد والتصدير بين مصر وكافة دول العالم، وإزالة أية معوقات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، حديثه للدكتور مصطفى مدبولي ، خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، قائلا: "حطوا حوافز لرجال الصناعة والمصدرين حتى نصل بالأرقام إلى المستهدفات.

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