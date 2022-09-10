أخبار التعليم| محافظ قنا يعلن دخول 950 فصلا جديدا مع بداية العام الدراسي.. المريلة وكيس الساندويتشات استبدلوا بـ لانش بوكس والكاجوال

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم في مصر، خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم :

ختام فعاليات إعداد القادة العام لطلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية

يختتم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات ملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية من جامعات " الجلالة الدولية، الدلتا التكنولوجية، المنصورة الجديدة، بنى سويف التكنولوجية، النيل الأهلية، القاهرة الجديدة، المصرية للتعليم الالكترونى، العلمين الدولية"والتى عقد تحت شعار إعداد القادة العام، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، بمحاضرة عن الثورة الصناعية الرابعة ودورها فى وظائف المستقبل.

خبير تربوى: مسرحة المناهج فى حاجة إلى معلم فنان

أكدت الدكتورة مرفت عويس، الخبيرة التربوية، إن مسرحة المناهج أو المناهج الممسرحة تعد من أمتع الألوان الأدبية، لأنها تحتوى على الحركة والنشاط وتجعل الطلاب يحبون الذهاب إلى المدرسة وتحببهم فى المؤسسة التعليمية.

ذكريات الاستعداد للمدرسة.. المريلة وكيس السندوتشات استبدلوا بـ لانش بوكس والكاجوال |نوستالجيا

لمدارس زمان حكايات محفورة فى أذهان الأجداد لايمكن ان تنسى ،فكانت المدارس مختلفة عن عصرنا الحالى من شكل المبانى والأدوات المستخدمة الى زى المعلم و هيئته ، فكان المعلم سابقا "سيد" فصله بالانضباط بالمظهر والقول، و كانت هيئته المميزة تعرف حتى ولو كان مارا بالشارع فكان الطلاب يتهافتون لإلقاء التحية عليه ، بينما ولى الأمر كان مشجعا للمعلم وبدوره الطالب حريصا على عدم مخالفة أى تعليمات توجه له.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. كليات التربية النوعية المتاحة

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 و كليات التربية النوعية تعد من أبرز الكليات التى يبحث عنها طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، حيث تحوي كلية التربية النوعية العديد من الآقسام والتى تتيح للطلاب فرصة عمل مميزة عقب تخرجة منها.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الغلق خلال ساعتين

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 ساعتين تفصلنا عن غلق موقع تسجيل الرغبات امام طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022، حيث بدأ تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2022 من يوم السبت الموافق 3/9/2022، ويغلق اليوم الأربعاء الموافق 9/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب.

تعليم الكبار: إعلان البحر الأحمر ومطروح وسيناء خالية من الأمية قريبا

شهدت الهيئة العامة لتعليم الكبار احتفالية اليوم العالمي لمحو الأمية برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وبرئاسة الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار .

نصيحة هامة.. ماذا قال وزير التعليم في اليوم العالمي لمحو الأمية؟

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظمة الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية، بهدف إبراز أهمية محو الأمية والقرائية للأفراد والمجتمعات باعتبارها مسألة من مسائل حقوق الإنسان وكذلك الاهتمام بخطة النهوض بالقرائية للمضي قدما نحو مجتمعات مستدامة.

محافظ قنا يعلن دخول 950 فصل جديد مع بداية العام الدراسي

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إنهاء مديرية التربية والتعليم استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023 بجميع مدارس المحافظة، من خلال إنهاء أعمال الصيانة من دهانات وتجديد دورات المياه والإضاءة وتركيب مراوح بالفصول وصيانة زجاج شبابيك الفصول، بالإضافة إلى عمل صيانة شاملة لعدد من مدارس المحافظة.

خبير تعليم يضع خريطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عدد كبير من المعلومات الهامة التى تساعد أولياء الأمور والطلاب الاستعداد للعام الدراسي الجديد والعودة للمدرسة:

خبير تربوي يرفض تصحيح الأسئلة المقالية إلكترونيا في امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور تامر شوقي خبير التعليم والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك بعض التحفظات على فكرة وضع أسئلة مقالية قصيرة في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، لتتمكن الوزارة من تصحيحها إلكترونيا مع أسئلة الاختيار من متعدد .

تزامناً مع اليوم العالمي لمحو الأمية.. خبراء يضعون حلولا للقضاء عليها

شهدت الهيئة العامة لتعليم الكبار احتفالية اليوم العالمي لمحو الأمية برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وبرئاسة الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار .