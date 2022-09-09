عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قومى المرأة ببنى سويف: نساعد السيدات على تطوير مشروعاتهن.. فيديو

الدكتورة غادة طوسون
الدكتورة غادة طوسون

كشف الدكتورة غادة طوسون، عضو المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، تفاصيل استكمال جلسات "الدوار" ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية بقرى بني سويف.

 

وقالت "الدكتورة غادة طوسون، عضو المجلس القومى للمرأة ببنى سويف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "نفذنا العديد من جلسات 


تدريبات ريادة الأعمال في قرى حياة كريمة ضمن جلسات "الدوار"، لافتا: "بدأنا باختيار 25 سيدة فى كل تدريب لمدة يومين، وكنا ننمي مهارات السيدات التى لديها مشروعات، فضلا عن إعطاء أفكار من ليس لديهن مشروعات.

 

المبادرة حققت نجاح كبير


وأشارت الدكتورة غادة طوسون، عضو المجلس القومى للمرأة ببنى سويف: "المبادرة حققت نجاح كبير، والكثير من السيدات التي كانت لديها مشروعات تمكنت من تطوير المشروع بعد الانتهاء من التدريب وعمل تسويق جيد له والتوسع فى أماكن أخرى".

قومى المرأة ببنى سويف السيدات تطوير مشروعاتهن الدكتورة غادة طوسون عضو المجلس القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة جلسات الدوار تنمية الأسرة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد في أزمة مصطفى فتحي .. تفاصيل

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

مشاهدة الزمالك والهلال بث مباشر الآن (1-1) بكأس سوبر لوسيل.. لحظة بلحظة

سفاح.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم يلعب في الدوري البرتغالي

أول رد من شوبير بعد تعيين كولر مديرًا فنيًا لـ الأهلي

من هو السويسري مارسيل كولر المدير الفني الجديد لـ الأهلي

غلط.. دينا الشربيني تفجر مفاجأة عن إخفائها الزواج من عمرو دياب |فيديو

اتصالحنا .. دينا الشربيني ترد على إهانة عمرو دياب لها بكلمة واحدة|فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. أول صورة لتوقيع كولر لـ الأهلي في وجود أمير توفيق ومرتجي

سيف الجزيري يكشف أسباب خسارة الزمالك مباراة السوبر أمام الهلال السعودي

القاهرة وطوكيو تتفقان على ضرورة تكثيف الشركات اليابانية لأنشطتها الاستثمارية في مصر

نفس الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بسبب يسرا | شاهد

تطوير منطقة خدمات الأهرامات وبدء التشغيل التجريبي لمنظومة الطاقة النظيفة والحافلات الكهربائية

لاعبو الهلال يتسلمون كأس سوبر لوسيل بعد الفوز على الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستاد نهائي مونديال ٢٠٢٢.. عمرو دياب يشعل حفل افتتاح "لوسيل" .. صور

بحضور السقا وكرارة.. لحظة عقد قران إسلام جمال

بعد ما بقت زوجة تانية .. شاهد شكل بوسي قبل الشهرة والنجومية

كلمات حزينة .. منشور مؤثر من صديق نيرة أشرف

فيديو

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ