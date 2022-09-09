قومى المرأة ببنى سويف: نساعد السيدات على تطوير مشروعاتهن.. فيديو

كشف الدكتورة غادة طوسون، عضو المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، تفاصيل استكمال جلسات "الدوار" ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية بقرى بني سويف.

وقالت "الدكتورة غادة طوسون، عضو المجلس القومى للمرأة ببنى سويف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "نفذنا العديد من جلسات



تدريبات ريادة الأعمال في قرى حياة كريمة ضمن جلسات "الدوار"، لافتا: "بدأنا باختيار 25 سيدة فى كل تدريب لمدة يومين، وكنا ننمي مهارات السيدات التى لديها مشروعات، فضلا عن إعطاء أفكار من ليس لديهن مشروعات.

المبادرة حققت نجاح كبير



وأشارت الدكتورة غادة طوسون، عضو المجلس القومى للمرأة ببنى سويف: "المبادرة حققت نجاح كبير، والكثير من السيدات التي كانت لديها مشروعات تمكنت من تطوير المشروع بعد الانتهاء من التدريب وعمل تسويق جيد له والتوسع فى أماكن أخرى".