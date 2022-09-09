صاحبة الـ15 عاما.. أمينة عرفي بطلة العالم للناشئين في الاسكواش.. فيديو

قالت أمينة عرفي، بطلة العالم للناشئين بالاسكواش، إن البطولة كانت صعبة منذ البداية، حيث أنها كانت تلعب مع أفضل 128 لاعبة في العالم تحت 19 عاما.



وأضافت “عرفي” خلال حوارها ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، المذاع عبر فضائية “cbc"، أن أصعب مباراة بالنسبة لها كانت مباراة النهائي، معقبة: “كنت مغلوبة 2 لاشئ والكل قال خلاص كدة لكن قولت لنفسي البطولة دي بتحصل مرة في السنة، فيجب أن أضغط على نفسي حتي آخر كرة”.

وتابعت أنها أستطاعت بالفعل تغيير نتيجة المباراة، لافتة إلى أن الكثيرون يتوقعون لها السير على خطي البطلة نور الشربيني، حيث أنها حصلت على البطولة فى عمر ال13.