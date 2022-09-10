مؤسس مبادرة شجرها: نهدف لزراعة 27 ألف شجرة في 8 محافظات

قال المهندس عمر الديب، مؤسس مبادرة شجرها، إن المبادرة بدأت في 2016، وانشرت بشكل جيد بين الناس، مشيرا إلى أنه خلال 6 سنين نحاول نشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة بدلا من الزينة في الشوارع والمدارس والأماكن العامة، وننشر ثقافة زراعة البلاكونات والأسطح بالخضروات والنباتات العطرية.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامية دينا عبد الكريم، المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن أي شخص لديه بلاكونة في المنزل يستطيع زراعتها بأشياء بسيطة ولكن مفيدة له، مثل زراعة أشجار فاكهة مقزمة، أو خضروات، لافتا إلى أنه يقدم من خلال الصفحة الرسمية للمبادرة على "فيسبوك"، طرق مختلفة في الزراعة.

وتابع: "الأشجار المثمرة مفيدة جدا، وتحقق عائد اقتصادي، وتعتبر صدقة جارية، ولو فقير شاف شجرة فيها ثمر ممكن ياكل منها".

ولفت «الديب»، إلى أن المبادرة أسست مبادرة "زراعة 27 ألف شجرة إلى مؤتمر المناخ" في 8 محافظات وتم إطلاقها من يوم 1 أغسطس وحتى 18 نوفمبر، وحتى الآن زرعنا حوالي ألف شجرة فقط وأمامنا تحدي كبير.