أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يوضح حقيقة إزالة المقابر التاريخية.. وتعليق ناري من عمرو أديب على خسارة الزمالك

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الموضوعات الهامة والبارزة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الرئيس السيسي يوضح حقيقة إزالة المقابر التاريخية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وطمأن الرئيس السيسي، المصريين، علي المقابر التاريخية، أو التي تخص الشخصيات العامة، بأنه لن يتم إزالتها، ويتم الاعتماد علي الكباري؛ لتفادي حدوث شيء لها.

وردد الرئيس السيسي: أنا بشوف الناس بتقول كده، بس لا يمكن أبدا إننا نعمل كده، بنعالج الأمر بكباري، مطالبا القائمين على المشروعات أن يتحدثوا الي الناس لتوصيل الحقيقة، ولا نعطي فرصة لأحد لتشوية الجهد المبذول .

أم كلثوم العصر.. أستاذ إدمان: شيرين عبدالوهاب كان عندها مشكلة واتحلت.. فيديو

كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب قصر العيني، تفاصيل تقبيل الفنانة شيرين عبد الوهاب ليده خلال حفلها بختام مهرجان قرطاج.

قال نبيل عبد المقصود، خلال حواره في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” ، من تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن شيرين عبد الوهاب إنسانة طيبة وعفوية وتعتبر أم كلثوم هذا العصر، مشيرا إلى وجود علاقة أسرية بينهما منذ زمن.

هنشيل حجم ضخم من المنشآت.. ماذا قال السيسي عن تطوير طرق القاهرة؟.. فيديو

استمع الرئيس السيسي لشرح من أحد العاملين بمواقع العمل حور محور ياسر رزق، الذي يربط بين جنوب القاهرة بدايةً من محور حسب الله الكفراوي ومحور سميرة موسي مروراً بمنطقة حي الأسمرات و كورنيش المقطم الجديد وصولاً لطريق صلاح سالم و محور الاوتوستراد بطول ٩ كم و٥ حارة مرورية لكل اتجاه.

وعلق الرئيس السيسي قائلا: "إحنا حررنا وسهلنا الحركة في شرق القاهرة ثم بدأنا نقرب شويه بشويه حتى وصلنا إلى رمسيس وباب الخلق وعابدين وقصر القبة وهي المناطق المليئة بالزحمة".

وأضاف: "عملنا كده لأننا قولنا أننا هنحاول نيسر الحركة في شرق وغرب وجنوب القاهرة"، مشددا: "بنعمل كده لتخفيف من حجم الحركة داخل الكتلة السكنية الضخمة، خاصة وأنه مكنش فيه حل، ولو كنا حبينا نعمل تحرير لحركتها بالشكل اللي بنعمله هنا هنشيل حجم ضخم من المنشآت، لذلك قولنا نحرر لهم الحركة اللي رايحه ليهم، بحيث اللي يخرج يخرج بسرعة وبذلك يخفف الضغط قدر الإمكان".

البنك الزراعي : إقراض جديد لـ مشروعك في إيدك بفترة سداد 3 سنوات

قال خالد بدر رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، إن مصرفه يستهدف ميكنة إجراءات التمويل والخدمات المصرفية من خلال التطبيقات الإليكترونية، للتيسير على المزارعين والحصول على تلك الخدمة بسهولة، من خلال المنصة الزراعية "أجرى مصر".

جهل وقلة أدب.. آمنة نصير: الإسلام حث على إرضاع الطفل لمدة عامين

أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن إرضاع المرأة لابنها يعد واجب قدسي.

وأضافت نصير خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الله أودع العديد من الفوائد الغذائية للطفل عند حصوله على لبن الأم دون غيره من الألبان.

وزارة الشباب والرياضة تكشف حقيقة الترخيص لنادٍ تابع للكنيسة

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن وزارة الشباب والرياضة تتعاون بشكل كامل مع الكنيسة والأزهر، مشيرا إلى أن هناك تعاون مشترك على صعيد الأنشطة الشبابية والرياضية، وهذا هو دور الوزارة الخدمي والمجتمعي التي تقوم به تجاه الكنيسة والأزهر.





إرضاع الكبير والصغير.. حمدي رزق: نتعرض لفتنة تخرب البيوت .. فيديو

أكد الإعلامي حمدي رزق، إن الفترة الماضية شهدت مهازل كبيرة حول موضوع إرضاع الكبير، ثم انتقلت المهازل بعد ذلك لإرضاع الصغير.

أوضح حمدي رزق، خلال برنامج “نظرة” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الخوض في أعراض الأسرة و البيوت بالستر أصبح صنعة البعض الذين يتبضعون هذه البضاعة والتي تمثل خطورة كبيرة على الأسر.



طول الماتش بنلعب دفاع.. عمرو أديب: خسارة الزمالك كأس لوسيل مستحقة

علق الإعلامي عمرو أديب، علي مباراة الزمالك والهلال ضمن كأس لوسيل، قائلا:" الزمالك طول المباراة بيلعب دفاع، وميستحقش يكسب".

مفاجأة صادمة.. مخدرات جديدة لا تظهر في التحاليل | أستاذ علاج سموم يكشف

قال الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية طب قصر العيني، إن الاستروكس عبارة عن مخدرات مضاف عليها أعشاب ومواد كيميائية غير معروفة، تؤثر على الجهاز العصبي للشخص وتدفعه لفعل أي شيء.