بالخطف.. محاكمة عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه في الجيزة اليوم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين، لاتهامهم بالتخصص في سرقة المواطنين بالإكراه عن طريق الخطف بالجيزة.

وكان المستشار طارق حسنين كروم، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، أحال القضية رقم 3079 لسنة 2022 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 1491 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من حسن.م.ه.أ.أ، 27 سنة، عامل، محبوس، ومحمد.أ.ع.أ، نجار مسلح، 19 سنة، وجاسر.س.خ.م، 22 سنة، سائق.

واتهمت النيابة المتهمين لأنهم في 14 فبراير 2022 بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، سرقوا أماليا.أ.ج، بطريق الإكراه الواقع عليها وخالد.م.ف، حال سيرهما بالطريق العام ليلا بأن باغتوها مخدثين إصصابتها وما أن هم الثاني لنجدتها حتى صدموه بالدراجة الألية قيادتهم فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء على المنقولات النحو المبين بالتحقيقات، وأتلفوا عمدا أموالا منقولة السيارة المملوكة للمجني عليه الثاني بأن صدموها بالدراجة النارية قيادتهم وترتب جراء أفعالهم ضررا جاوز قيمته الخمسون جنيها.

وشهدت أماليا.أ.ج.إ، 52 سنة، سكرتير تنفيذي بشركة، بإنها حال سيرها بالطريق العام باغتها المتهمين حال استقلالهم دراجة ناريةعكس اتجاه الطريق العاممنتزعين حقيبتها عنوة عنها وما أن تشبثت بها حتى تسارعوا بالمركبة قيادتهم فطرحت أرضا محدثين إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومتها والاستيلاء على المنقول مار البيان.

وشهد خالد.م.ف.ع، 53 سنة، سائق، بإبصاره المتهمين حال سرقة الشاهدة الأولي وبمقاومتهم صدموا سيارته وفي أعقابها أحدثوا إصابته وتمكن بمعرفة الأهالي من التحفظ على المتهم الأول وإبلاغ جهات الاقتضاء.

وشهد محمد أحمد عبدالله عطية، 27 سنة تقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، بتلقيه بلاغ سابقه وأمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بارتكابه والمتهمين الثاني والثالث للواقعة وتنفيذا لقرار النيابة العامة ضبط المتهمين وأضاف أن تحرياته توصلت لصحة حدوث الواقعة على نحو ما شهدا به سابقيه.

وباستجواب المتهمين الأول والثاني أقرا بارتكابهما والمتهم الثالث للواقعة على نحو ما شهد به الشهود.

وثبت بالتقارير الطبيةا لمرفقة أن إصابة المجني عليه عبارة عن سحجات وكدمات على الركبتين وخدوش بباطن الكفين، وإصابة الشاهد الثاني عبارة جرح متهتم بالركبة اليسرى، وحدوث تلفيات بالسيارة.

