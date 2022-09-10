خبير: تقرير موديز يعطي مؤشرات للمستثمر الأجنبي على قوة الاقتصاد المصرى

أكد الدكتور عمرو حسنين، خبير التصنيف الانتمائي، أن الاقتصاد المصري أمام فرصة جيدة لتحقيق أحسن نتائج ولكن لابد من التخلص من متلازمة انخفاض رصيد العملة الأجنبية التي تؤدي إلى خروج العملة الاجنبية من البلاد، موضحا أن هذا يؤدي لحدوث تداعيات من تضخم وغلاء وارتفاع في سعر الاقتراض.

وأوضح الدكتور عمرو حسنين، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن تقرير موديز السنوي حول الاقتصاد المصري يخاطب المستثمر الدولي ويشيد بتحركات الحكومة في بعض الملفات، مؤكدا أن تقرير موديز يعطي مؤشرات للمستثمر الأجنبي على قوة الاقتصاد المصري.

واستكمل: "تقرير موديز يشير إلى أن الاقتصاد المصري قوي وليس ضعيف وأن مصر استطاعت تحقيق الإصلاحات الاقتصادية بشكل مبدئي ولكن مطلوب تدعيم دور المجتمع المدني كشريك في التنمية والرقابة على أداء الحكومة".