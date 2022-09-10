المستشار بولس فهمى يعلن ملامح الرقابة الدستورية في مصر

فى اجتماع القاهرة السادس للمحاكم الافريقية

أكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية سيشهد إصدار ملامح الرقابة الدستورية في مصر، والصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، بوصفه أحد المطالب الرئيسية في المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية لمزيد من الاطلاع على التجربة المصرية.



وقال أن الاجتماع الذي سينعقد لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم، يأتي في إطار الحرص المصري على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية، والتواصل في مجالات الثقافة القانونية والدستورية والتدريب والبحوث الدستورية.



المؤتمر الصحفي

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، للإعلان عن انطلاق الاجتماع الذي سيشارك في أعماله 40 دولة إفريقية يمثلهم 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستوري ومحكمة عليا بإجمالي 126 مشاركًا في أعمال الاجتماع ما بين رئيس محكمة ورئيس مجلس.



وثمن المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته للمؤتمر منذ انطلاقه قبل 6 سنوات، فضلًا عن المشاركة المتميزة لوزارة الخارجية في تنظيم المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع سيكون له دورًا محوريًا يتخطى المجالات التقليدية في التعاون بين الدول، ولافتًا إلى أن المحكمة ستعمل على وضع آلية مستمرة للتباحث بين الدول الإفريقية في شأن القضايا الدستورية وذلك من خلال تواصل الأبحاث والتدريب على مدار العام.

وقال المستشار بولس فهمي، إنه لمس حرصًا كبيرًا من قبل دول القارة الإفريقية على المشاركة في أعمال الاجتماع إيمانًا بأهميته الكبيرة في دعم التعاون بين دول وشعوب إفريقيا، فضلًا عن كون مصر رائدة في مجال القضاء الدستوري، والقضايا الدستورية محل الاهتمام الإفريقي المشترك.