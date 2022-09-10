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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المستشار شبل: 150 وسيلة إعلام تتابع اجتماع المحاكم الدستورية الأفريقية بالقاهرة

صدى البلد

أعلن المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة ، مشاركة 150 وسيلة إعلام دولية ومحلية، لتغطية الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، الذى يعقد في القاهرة أيام السبت والأحد والاثنين.

 

الحماية الدستورية للمواطنة.. محاور الاجتماع السادس للمحاكم العليا الإفريقية

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وقال المستشار شبل خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم للإعلان عن تفاصيل الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية،  إن مشاركة المحاكم الافريقية في الاجتماع الحالي منقطعة النظير وغير مسبوقة منذ تأسيس الاجتماع فى 2017.

المؤتمر الصحفي

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، للإعلان عن انطلاق الاجتماع الذي سيشارك في أعماله 40 دولة إفريقية يمثلهم 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستوري ومحكمة عليا بإجمالي 126 مشاركًا في أعمال الاجتماع ما بين رئيس محكمة ورئيس مجلس.

وأعلنت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى فى مؤتمر صحفي، عقد ظهر امس فى احد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس عن تفاصيل فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية.

ويعقد الاجتماع السادس خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التعاون القضائي الدستورى الذي يضمن للمواطن الأفريقي أن يتمتع بالحرية والعدالة والمساواة، وينعقد الاجتماع  لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم، يأتي في إطار الحرص المصري على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية، والتواصل في مجالات الثقافة القانونية والدستورية والتدريب والبحوث الدستورية.

وثمن المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته للمؤتمر منذ انطلاقه قبل 6 سنوات، فضلًا عن المشاركة المتميزة لوزارة الخارجية في تنظيم المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع سيكون له دورًا محوريًا يتخطى المجالات التقليدية في التعاون بين الدول، ولافتًا إلى أن المحكمة ستعمل على وضع آلية مستمرة للتباحث بين الدول الإفريقية في شأن القضايا الدستورية وذلك من خلال تواصل الأبحاث والتدريب على مدار العام.

ملامح الرقابة الدستورية

وأضاف أن الاجتماع سيشهد إصدار ملامح الرقابة الدستورية في مصر، والصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، بوصفه أحد المطالب الرئيسية في المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية لمزيد من الاطلاع على التجربة المصرية.

وأكد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص المحكمة الكبير على حماية حرية الصحافة والرأي والتعبير وذلك من أحكامها المتواصلة التي سطرتها عبر تاريخها الممتد، وكل ما من شأنه إعلام المواطن المصري وتنويره ، مشيرًا إلى أن الصحافة لها دورها بالغ الأهمية في التعريف بالإنجازات الكبيرة التي تشهدها مصر في "الجمهورية الجديدة" وإبراز مشروعات الدولة التنموية العملاقة ودحض الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار.
 

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