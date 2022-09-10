عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

من 40 دولة.. ضيوف المحكمة الدستورية يتوافدون لانطلاق اجتماع المحاكم الافريقية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا

وصل منذ قليل قيادات المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى مقر اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، لاستقبال الضيوف الافارقة لبدء فاعليات الاجتماع الذى سينطلق بعد دقائق معدوده.

 

الحماية الدستورية للمواطنة.. محاور الاجتماع السادس للمحاكم العليا الإفريقية

رئيس المحكمة الدستورية يعزي نظرائه في دول الكومنولث بعد وفاة الملكة إليزابيث

 

 

وينعقد الاجتماع  لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم، ويأتى فى إطار الحرص المصرى على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية، والتواصل فى مجالات الثقافة القانونية والدستورية والتدريب والبحوث الدستورية.

وعقد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمى والمستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة المتحدث الرسمى باسمها مؤتمرا صحفيا فى احد الفناق الكبرى بالتجمع الخامس للإعلان عن انطلاق الاجتماع الذى سيشارك فى أعماله 40 دولة إفريقية يمثلهم 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستورى ومحكمة عليا بإجمالى 126 مشاركًا فى أعمال الاجتماع ما بين رئيس محكمة ورئيس مجلس، ويتابعة اكثر من 150 مؤسسة اعلامية ما بين محلية ودولية.

وثمن المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ورعايته للاجتماع منذ انطلاقه قبل 6 سنوات، فضلًا عن المشاركة المتميزة لوزارة الخارجية فى تنظيم المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع سيكون له دور محوري يتخطى المجالات التقليدية فى التعاون بين الدول، ولافتًا إلى أن المحكمة ستعمل على وضع آلية مستمرة للتباحث بين الدول الإفريقية فى شأن القضايا الدستورية وذلك من خلال تواصل الأبحاث والتدريب على مدار العام.

القارة الإفريقية

وقال المستشار بولس فهمي، إنه لمس حرصًا كبيرًا من قبل دول القارة الإفريقية على المشاركة فى أعمال الاجتماع إيمانًا بأهميته الكبيرة فى دعم التعاون بين دول وشعوب إفريقيا، فضلًا عن كون مصر رائدة فى مجال القضاء الدستوري، والقضايا الدستورية محل الاهتمام الإفريقى المشترك.

وأضاف أن الاجتماع سيشهد إصدار ملامح الرقابة الدستورية فى مصر، والصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، بوصفه أحد المطالب الرئيسية فى المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية لمزيد من الاطلاع على التجربة المصرية.

وأكد المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، حرص المحكمة الكبير على حماية حرية الصحافة والرأى والتعبير وذلك من أحكامها المتواصلة التى سطرتها عبر تاريخها الممتد، وكل ما من شأنه إعلام المواطن المصرى وتنويره، مشيرًا إلى أن الصحافة لها دورها بالغ الأهمية فى التعريف بالإنجازات الكبيرة التى تشهدها مصر فى "الجمهورية الجديدة" وإبراز مشروعات الدولة التنموية العملاقة ودحض الشائعات التى تستهدف زعزعة الاستقرار.

 

قيادات المحكمة الدستورية العليا المحكمه الدستورية الدستورية العليا المستشار بولس فهمى اجتماع القاهرة السادس المجالس الدستورية الافريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. صفقة الأهلي الأولى تصل مطار القاهرة

سعر البنزين الجديد .. جميع المعطيات والتوقعات الكاملة لقرار أكتوبر 2022

قفزة جنونية .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت | شاهد

أول تعليق من فيريرا على خسارة الزمالك من الهلال السعودي بكأس لوسيل

رضا عبد العال يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد..فيديو

مرتضى منصور يتخطى أحزان كأس لوسيل بالإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

الدولار يقترب من 20 جنيها .. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت | فيديو

موضوعات متعلقة

الحماية الدستورية للمواطنة.. محاور الاجتماع السادس للمحاكم العليا الإفريقية

بولس فهمي: آليات جديدة لتبادل الرؤى بين المحاكم الأفريقية

40 دولة و51 رئيسا.. المستشار شبل يكشف المشاركين في مؤتمر المحاكم الأفريقية

رئيس المحكمة الدستورية يعزي نظرائه في دول الكومنولث بعد وفاة الملكة إليزابيث

ترشيحاتنا

استثمر في أبنائك.. قرض التعليم يمنحك نصف مليون جنيه

حفظ الرسائل قبل حذفها.. تحديث ضخم يصل واتساب قريبا

دعاء النبي لسعة الرزق وكثرة المال في الصباح

منح استثنائية.. أرقام الموازنة تكشف أكبر مخصصات لدعم المواطنين

3000 جنيه غرامة.. عقوبة استخدام أجهزة تؤثر على عمل الرادار في قانون المرور

زلزال بقوة 2ر6 درجة يضرب منطقة بابوا في إندونيسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحالفا مع الشيطان.. شقيقان يقتلان والدتهما المسنة للاستيلاء على منزلها بالبحيرة

إحداهن بـ كاش مايوه جريء| إطلالات نجمات الفن تثير الجدل خلال الأسبوع

شاب يتسلق أطول ناطحة سحاب في بريطانيا.. وكارثة في انتظاره |شاهد

صادم.. قطار يمر فوق جسد رجل بالهند ونجاته بدون خدش

فيديو

يحضرغدا لبدء المهمة.. كل ما تريد معرفته عن مدرب الأهلي الجديد..فيديو جراف

عمر كمال: عملت فى بنزينة قبل الفن..وسأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام

الجنازة الأضخم في العصر الحديث.. هنا يدفن جثمان الملكة إليزابيث الثانية

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ