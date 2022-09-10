محافظ الإسكندرية: ما أشيع حول مجزرة المنتزه شغل سوشيال ميديا

علق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ما أشيع حول "مجزرة المنتزه"، قائلا: "دا سوشيال ميديا، ومفيش حاجة اسمها مجزرة ولا تجريف.. زي الشائعات اللي طلعت على حدائق أنطونيادس".



وأضاف خلال لقائه بجولة ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية “cbc”، أن مصر بحجمها ليس من الممكن أن تقطع أو تجرف شجرة تاريخية أو تراثية، موضحا أنه يوجد بالمحافظة وفى حدائق أنطونيادس شجرة عمرها 500 عام.

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن هناك فرق بين تقليم وتقطيع الأشجار، لافتا إلى أن هناك خبراء من وزارة الزراعة يقومون بذلك، كما أن هناك 61 شاطئ، بنفس البوابات وبالخط السكندري، وذلك لتوحيد الهوية البصرية.



وأشار إلى أن الشماسي تتكون من 4 ألوان مميزين، مستوحاة من العهود الزمنية التي مرت على الإسكندرية، مقدما الشكر للجامعة الألمانية التي ظلت لمدة عام تنفذ الهوية البصرية.