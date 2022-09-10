قبلة مفاجئة من سيدة لملك بريطانيا تشارلز تثير جدلاً واسعًا .. فيديو

تداولت وسائل إعلام محلية في بريطانيا ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة إقدام سيدة من الجمهور المحتشد لتحية الملك البريطاني الجديد تشارلز الثالث على تقبيله بشكل مفاجئ، في انتهاك للبروتوكول الملكي.

وكانت السيدة تقف بين حشد من الجمهور، الذي وقف الملك تشارلز لتحيتهم ومصافحتهم تباعًا، قبل أن تهم إليه وتقوم بتقبيله بشكل لم يتوقعه.

وكان الملك تشارلز الثالث الذي سينصَّب في وقت لاحق ملكًا للبلاد خلفًا للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، هادئًا، وتقبل الموقف بابتسامة لطيفة.

يشار إلى أن البروتوكول الملكي يضع قواعد صارمة في هذا الجانب، حيث يسمح فقط للسلام على الملك بالمصافحة باليد، إذا بادر الملك بمد يديه.

يذكر أن قصر باكنجهام كان قد أعلن رسميًا، الخميس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عامًا، بعد وعكة صحية ألمت بها وأدت إلى وفاتها في النهاية.

4 رسائل في أول خطاب

وفي أول خطاب له بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، جدد الملك تشارلز الثالث تعهدا قطعته والدته منذ أكثر من 7 عقود، بتكريس الحياة لخدمة الشعب، حيث قال: "نجدد التعهد بخدمة شعبنا"، مضيفا "الملكة الراحلة إليزابيث الثانية لطالما ساعدت دولاً كثيرة وكرست حياتها لخدمة شعب المملكة المتحدة".

وتابع "لطالما ظلت قيمنا راسخة وقوية وسوف تبقى كذلك، ومثلما كانت تفعل الملكة نفسها، بمثل هذا التفاني الذي لا يتزعزع، أنا أيضا أتعهد الآن رسميا، على مدى ما بقي من العمر الذي قدره الله لي، بالتمسك بالمبادئ الدستورية الراسخة في أمتنا".

وأضاف "أينما كنت تعيش في المملكة المتحدة، أو في المناطق التابعة والأقاليم في جميع أنحاء العالم، ومهما كانت خلفيتك أو معتقداتك، سأسعى لخدمتك بإخلاص واحترام ومحبة، كما فعلت طيلة حياتي".

أمير ويلز

الملك تشارلز الثالث قال أيضا إن نجله الأكبر، الأمير ويليام، "سوف يخلفه في لقب أمير ويلز"، ما يعني أنه بات وريث العرش، مضيفا أنه "فخور بتولي ويليام المنصب". وتابع أن زوجة وليام، كاثرين، "ستكون أميرة ويلز".

كما قال الملك تشارلز "أود أيضا التعبير عن حبي لهاري وميجان مع استمرارهما في حياتهما خارج البلاد"، في رسالة تأتي بعد فترة من التوتر بين الزوجين والعائلة المالكة إثر قرارهما الانفصال والعيش في الولايات المتحدة.