قبل عرضه.. محسن محي الدين يكشف لـ صدى البلد تفاصيل طير بينا يا قلبي

أكد الفنان محسن محي الدين عن انه يواصل حالياً تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل “طير بينا يا قلبي ” ، والمقرر عرضه خلال الايام القليلة القادمة .

وقال محسن محي الدين فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : الموضوع الذى يطرحه العمل جذبني للموافقة ، حيث ان المسلسل يناقش قضية إجماعية تهم الاسرة المصرية بشكل كوميدى .

واستكمل محسن محي الدين قائلاً : احرص على المشاركة فى الاعمال الاجتماعية مثل طير بينا يا قلبي ، والذى نستعرض من خلال الاحداث المشاكل التى تمر بها الاسر المصرية .

بطال مسلسل طير بنا يا قلبي للفنانة ريم مصطفى

ويشارك في مسلسل "طير بنا يا قلبي" إلى جانب ريم مصطفى، كل من دنيا ماهر، محسن محي الدين ، هاله فاخر ، احمد صيام ، ماجده منير ، حازم سمير ، نور محمود ، اسماعيل فرغلي ، عمرو عبدالعزيز ، ابرام سمير ، ليلي حسين ، والنجمه بسمه، الطفله ريما مصطفي ، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن ،وإخراج عصام نصار و إنتاج شركة " آرت ميكرز " للمنتج " أحمد عبدالعاطي".

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أحداث مسلسل طير بنا يا قلبي للفنانة ريم مصطفى

تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامى يظهر خلال الحلقات، التى تدور حول عائلة ثرية تقوم بإنشاء مدرسة إنترناشونال، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التى يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.